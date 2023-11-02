محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال تشطيبات نادي الهجن والفروسية بالخارجة

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، أعمال التشطيبات النهائية بمقر نادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة، يرافقهما المحاسب سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، والسيد إبراهيم بركة، سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وتفقد أعمال إنشاء القرية التراثية الملحقة والتي تضم فندق بيئي ومعرض للتمور والحرف اليدوية والبيئية، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال تشطيب الواجهات وتوصيل الكهرباء والبدء في زراعة المنطقة المواجهة لمدخل النادي وتركيب شبكة الري، استعدادًا لافتتاح النادي خلال الفترة المقبلة.

لتوفير الخضروات بأسعار مناسبة محافظ الوادي يتابع مشروعات الصوب الزراعية

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، بجولة تفقدية لمشروعات الصوب الزراعية شمال مدينة الخارجة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين وطرح إنتاج الصوب بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية.

وتفقد مزارع واحة الحرير الطبيعي التي تضم ١٢٠ صوبة زراعية لإنتاج الخضروات بأنواعها والتوت، كما تضم ١٧ ألف فسيلة نخيل مختلف الأصناف، مشيدًا بحجم الإنتاج وجودة المنتجات التي يتم تسويقها بالسوق المحلي، كما تابع مشروع زراعة ٢٠ صوبة أخرى التابعة لإحدى مشروعات الاستثمار الزراعي، موجهًا الوحدة المحلية لمركز الخارجة بطرح منتجات المشروع من الخضروات بمنافذ البيع الثابتة والمتنقلة.

محافظ الإقليم يتابع أعمال الإنشاءات االنهائية بالمدينة الرياضية في مجمع المصالح المميكن

تفقد الزملوط ومجدي أعمال الإنشاءات الجارية بالمدينة الرياضية الملحقة بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقهما المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ولفيف من القيادات المعنية.

حيث وجّه بسرعة الانتهاء من إنشاء الملاعب الرياضية وحمام السباحة وممشى الدراجات والمشاة، وتخصيص مدخل خاص للمدينة الرياضية، كما أشار إلى إنشاء ساحة انتظار بمنطقة البنوك لخدمة العملاء، والإنتهاء من تسوية وتجميل المنطقة المحيطة بالمدخل الرئيسي للعاصمة.