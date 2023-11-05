الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالتزامن مع تسليم التابلت.. محظورات يجب الانتباه لها عند التعامل مع التابلت المدرسي

التابلت
التابلت

سلّمت وزارة التربية والتعليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، الأحد، مشددة على محظورات هامة يجب الانتباه لها عند التعامل مع التابلت المدرسي وهى كالتالى:

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ـ عدم عمل أو وضع أى كلمة مرور للتابلت للتمكين من استقبال باقى تحديثات الوزارة.

ـ عدم بيع الجهاز أو استبداله بأخر من خارج منظومة الوزارة أو داخلها.

ـ عدم العبث بتطبيقات التابلت أو السوفت وير.

ـ عدم إدخال أى حساب على موقع جوجل نهائيا.

ـ  ضرورة الحفاظ على التابلت لعدم تعرضه للتلف أو الفقد. 

ونشرت المدارس الثانوية في محافظة الجيزة تنبيها مهما بشأن اليوم الأول لاستلام التابلت.

وطالبت المدارس الثانوية بضرورة تحديث جهاز التابلت وتطبيق النوكس على طلاب الصف الثاني والثالث الثانوي، وتوصيل التابلت بالإنترنت في المنزل لاستقبال التطبيق الجديد الذي قامت وزارة التربية والتعليم بإعداده وأي تطبيق جديد يتم تنزيله على جهاز التابلت بشكل تدريجي، ولكن يجب ترك التابلت متصلًا بالإنترنت لاستقبال تنزيل التطبيقات الجديدة.

وأكد د.رضا حجازى، وزير التربية والتعليم أن توزيع التابلت يتم من خلال تسليمه إلى المديريات التعليمية ثم الإدارات وأخيرا المدارس، ويتم تسليمه بعد سداد قيمة التأمين، ثم يُمنح الطالب الجهاز اللوحى بمشتملاته بعد عمل تحديث ودخوله على سيستم الوزارة والمحتوى الرقمى على الموقع الرسمى وبنك المعرفة وأيضا المنصات الرقمية، مؤكدًا أن هناك عددًا كبيرًا من منصات المحتوى الرقمى متروكة للطالب حتى يستطيع أن يستفيد منها، مضيفا أن المحتوى الرقمى له دور كبير فى تغيير تفكير المتعلم من مجرد متلقٍ للمعلومة إلى مشارك فى الحصول عليها.

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