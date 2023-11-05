الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أخر موعد لتقديم الهجرة العشوائية لامريكا 2023.. والدول المرفوضة

لتقديم الهجرة العشوائية
لتقديم الهجرة العشوائية لامريكا 2023

زاد البحث عن آخر موعد لتقديم الهجرة العشوائية لامريكا 2023 عبر موقع جوجل البحثي، وذلك قبيل أيام فقط من غلق رابط التقديم الذي أتاحته وزارة الخارجية الأمريكية للراغبين في الحصول على اللوتري الأمريكي لهذا العام 2023 من رعايا الدول المسموح لها بالتقديم.

أخر موعد لتقديم الهجرة العشوائية لامريكا 2023

حددت وزارة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية أخر موعد لتقديم الهجرة العشوائية لامريكا 2023 يوم 7 نوفمبر 2023 حيث يتم تعلق الموقع المتاح للتقديم في تمام الساعة التاسعة صباحا وذلك وفقات لقانون الهجرة العشوائية للولايات المتحدة USA حيث يتم اختيار الأشخاص المتقدمين للحصول على نحو 55000 تأشيرة بنظام القرعة العلنية.

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية قد فتحت باب التقديم يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر الماضي حيث تستمر قرابة شهر ومن البلاد العربية المسموح لها بالتقديم (مصر، المغرب، الكويت، البحرين، العراق، الأردن، لبنان، قطر، السعودية، سوريا) وذلك وفقا للشروط التي تم وضعها والإعلان عنها خلال السنوات التالية.

رابط تقديم اللوترى 2023 وتكلفة الهجرة إلى أمريكا

اللوترى 2023.. موعد إغلاق باب التقدم لقرعة الهجرة لأمريكا 2024

الدول غير المسموح لرعايها التقديم في اللوتري الأمريكي

حددت وزارة الخارجية الأمريكية البلاد الغير مسموح لها بالتقديم في اللوتري الأمريكي لاختيار 55 ألف شخص للحصول على تأشيرة الهجرة للولايات المتحدة الأمريكية بطريقة عشوائية نظام القرعة العلنية وهي (بنغلاديش، البرازيل، كندا، الصين بما فيها ذلك هونج كونج، كولومبيا، جمهورية الدومينيكان، السلفاردور، هايتي، هندوراس، الهند، جامايكا، المكسيك، نتيجريا، الباكستان، الفلبينن جمهورية كوريا الجنوبية، فمزويلا، فيتنام).

وأوضحت الخارجية الأمريكية أنه لا يوجد سن للتقديم في اللوتري لهذا العام 2023 ويشترط الحصول على تعليم الثانوي أو خبرة في العمل والتقديم يكون عبر الموقع الإلكتروني بشكل مجاني تماما وإكمال عملية التسجيل الإلكترونية لبرنامج DV.

اقرأ أيضا 

تفاصيل ارتفاع وانخفاض أسعار الفضة 2023

رابط تقديم اللوترى 2023 وتكلفة الهجرة إلى أمريكا

دليل اللوتري 2023.. كل ما تريد معرفته عن تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

أسباب الرفض في اللوتري الأمريكي 2023

تتلخص أسباب الرفض في اللوتري الأمريكي 2023 فيما يلي:-

  • عدم استيفاء شروط القبول مثل الجنسية والمستوى التعليمي أو مهارات اللغة.
  • تقديم معلومات مغلوطة في استمارة التقديم.
  • تقديم طلب غير مكتمل الشروط والمعلومات.
  • عدم تقديم الأوراق اللازمة للتقديم.
  • وجود سجل جنائي أو أمني.
  • الفشل في اجتياز مقابلة الهجرة مع مسؤولي السفارة الأمريكية.

اقرأ أيضا

رابط التقديم في اللوتري الأمريكي 2023 

اخر موعد لتقديم الهجرة العشوائية لامريكا موعد لتقديم الهجرة العشوائية لامريكا تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا الهجرة العشوائية لأمريكا الهجرة العشوائية تقديم الهجرة العشوائية وزارة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية اللوتري الأمريكي

مواد متعلقة

كم سعر جرام الفضة 925 اليوم في مصر 2023

سعر طن السكر في الأسواق المصرية اليوم 5 نوفمبر 2023

كم أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 في الصاغة

متاح الان رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم والكود

كم سعر طن الأرز الشعير اليوم الأحد 5- 11- 2023 بالأسواق

كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه 2023.. والأرقام الساخنة

مواعيد تقديم النيابة الإدارية 2023.. وشروط التقديم

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 4 نوفمبر 2023

الأكثر قراءة

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

بلومبرج: اتهامات لإسرائيل بغلق معبر رفح.. والاتفاق كان إنجاز دبلوماسي نادر

أول تعليق من الأزهر على دعوات أحد وزراء الاحتلال الإسرائيلي لضرب قطاع غزة بالنووي

كلمة مصر.. تعليق إجلاء آلاف الأجانب ردًا على استهداف إسرائيل للمستشفيات وسيارات الإسعاف

حيثيات المحكمة بحبس نسرين طافش 3 سنوات غيابيا

"تاون جاس" تعلن عن أعمال ملء الخزان بالمحمودية وأبوقير بالإسكندرية الأربعاء المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

مدحت بشاى

فى مواجهة قتلة عصافير الجنة

خالد حريب

القاهرة تضمد جراح غزة وتسعى لحل الدولتين

عبد الرحيم طايع

إسرائيل التى باعت رهائنها لتشترى أهدافها!

محمد عبدالعزيز

أيها العالم الأصم.. ألا تسمع؟!

لواء. محسن الفحام

غزة فى قلب مصر

حسين دعسة

5 لقاءات.. تؤسس لحراك عربى مشترك.. وتعنت أمريكى إسرائيلى

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

العد التنازلى لحكومة نتنياهو.. سيناريوهات "عزل بنيامين" بسبب حرب غزة

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان