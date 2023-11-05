أخر موعد لتقديم الهجرة العشوائية لامريكا 2023.. والدول المرفوضة

زاد البحث عن آخر موعد لتقديم الهجرة العشوائية لامريكا 2023 عبر موقع جوجل البحثي، وذلك قبيل أيام فقط من غلق رابط التقديم الذي أتاحته وزارة الخارجية الأمريكية للراغبين في الحصول على اللوتري الأمريكي لهذا العام 2023 من رعايا الدول المسموح لها بالتقديم.

أخر موعد لتقديم الهجرة العشوائية لامريكا 2023

حددت وزارة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية أخر موعد لتقديم الهجرة العشوائية لامريكا 2023 يوم 7 نوفمبر 2023 حيث يتم تعلق الموقع المتاح للتقديم في تمام الساعة التاسعة صباحا وذلك وفقات لقانون الهجرة العشوائية للولايات المتحدة USA حيث يتم اختيار الأشخاص المتقدمين للحصول على نحو 55000 تأشيرة بنظام القرعة العلنية.

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية قد فتحت باب التقديم يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر الماضي حيث تستمر قرابة شهر ومن البلاد العربية المسموح لها بالتقديم (مصر، المغرب، الكويت، البحرين، العراق، الأردن، لبنان، قطر، السعودية، سوريا) وذلك وفقا للشروط التي تم وضعها والإعلان عنها خلال السنوات التالية.

الدول غير المسموح لرعايها التقديم في اللوتري الأمريكي

حددت وزارة الخارجية الأمريكية البلاد الغير مسموح لها بالتقديم في اللوتري الأمريكي لاختيار 55 ألف شخص للحصول على تأشيرة الهجرة للولايات المتحدة الأمريكية بطريقة عشوائية نظام القرعة العلنية وهي (بنغلاديش، البرازيل، كندا، الصين بما فيها ذلك هونج كونج، كولومبيا، جمهورية الدومينيكان، السلفاردور، هايتي، هندوراس، الهند، جامايكا، المكسيك، نتيجريا، الباكستان، الفلبينن جمهورية كوريا الجنوبية، فمزويلا، فيتنام).

وأوضحت الخارجية الأمريكية أنه لا يوجد سن للتقديم في اللوتري لهذا العام 2023 ويشترط الحصول على تعليم الثانوي أو خبرة في العمل والتقديم يكون عبر الموقع الإلكتروني بشكل مجاني تماما وإكمال عملية التسجيل الإلكترونية لبرنامج DV.

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أسباب الرفض في اللوتري الأمريكي 2023

تتلخص أسباب الرفض في اللوتري الأمريكي 2023 فيما يلي:-

عدم استيفاء شروط القبول مثل الجنسية والمستوى التعليمي أو مهارات اللغة.

تقديم معلومات مغلوطة في استمارة التقديم.

تقديم طلب غير مكتمل الشروط والمعلومات.

عدم تقديم الأوراق اللازمة للتقديم.

وجود سجل جنائي أو أمني.

الفشل في اجتياز مقابلة الهجرة مع مسؤولي السفارة الأمريكية.

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رابط التقديم في اللوتري الأمريكي 2023