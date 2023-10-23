الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

اللوترى 2023.. موعد إغلاق باب التقدم لقرعة الهجرة لأمريكا 2024

قرعة الهجرة إلى أمريكا
قرعة الهجرة إلى أمريكا

يهتم قطاع كبير من المصريين بالتقدم لقرعة الهجرة إلى أمريكا 2023، كونها توفر وسيلة آمنة للهجرة دون استغلال أو تعرض لمواقف تكون غير قانونية، وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فتح قرعة الهجرة لأمريكا لعام 2024 بنظام اللوتري.

 

موعد إغلاق باب التقدم لقرعة الهجرة لأمريكا 2023

يذكر أن قرعة الهجرة للولايات المتحدة الأمريكية فتح باب التقديم لها يوم الجمعة 6 أكتوبر الجاري، ويستمر التقديم حتى 9 نوفمبر 2023 ومتاح التقدم من مصر وكل دول العالم.

لينك تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 وتكاليف التقديم

آخر موعد للتقديم في الهجرة غير الشرعية لأمريكا 2023

دليل اللوتري 2023.. كل ما تريد معرفته عن تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

خطوات التقديم في الهجرة الأمريكية  بنظام اللوتري 2024 

وأتاحت الخارجية الأمريكية للشخص الراغب في التقديم في نظام هجرة اللوتري عن طريق الدخول على الموقع الرسمي واتباع عدة خطوات سهلة تأتي كالتالي: 

  1. الدخول إلى موقع الهجرة الأمريكية عبر هذا الرابط
  2. اختيار submit.
  3. على الشخص إدخال البيانات الشخصية من الاسم والرقم القومي وتاريخ الميلاد ويجب أن تكون اللغة الإنجليزية.
  4. وضع صورة شخصية حسب ما يطلبه الموقع.
  5. التأكد من دقة البيانات التي تدخلها وصلاحيتها.
  6. الضغط على زر إرسال.

 بعد ذلك والتي سوف تتلقى رقم تأكيد التسجيل، يجب عليك الاحتفاظ بهذا الرقم لأنك ستحتاج إليه في المستقبل إذا تم اختيارك والفوز بقرعة اللوتري للتقديم بمجرد معرفة تاريخ يانصيب الهجرة الأمريكي لعام 2024.

 

الأوراق المطلوبة للتقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا

1- أصل شهادة الميلاد + صورة + ترجمة شهادة الميلاد

2- أصل شهادة الجيش (الموقف من التجنيد) + صورة + ترجمة شهادة الجيش

3- أصل الفيش والتشبية (صحيفة الحالة الجنائية) + وثيقة صحيفة الحالة الجنائية

4- تقارير الكشف الطبي – (المظروف المغلق)

5- اصل شهادة المؤهل الدراسي + صورة + ترجمة شهادة المؤهل

6- صورتين شخصية مقاس5×5 خلفية بيضاء

7 - قسيمه الزواج ان وجدت

8-جواب المقابلة 

 

رابط الاستعلام عن نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا 2023

بعد الانتهاء من تقديم الطلبات في تاريخ 9 نوفمبر 2022 من المفترض  الإعلان عن موعد نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023-2024 ويتاح للمتقدمين الاستعلام عن النتائج من خلال الدخول عبر هذا الرابط.


شروط التقديم في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا

أن يكون المتقدم من الدول المسموح لها بالتقدم للهجرة العشوائية لأمريكا والتي تتضمن عدد من الدول العربية من بينها مصر.

لا يوجد حد أدنى لسن التقديم في برنامج اللوتري.

يشترط الحصول على تعليم ثانوي على الأقل أو خبرة في العمل.

إكمال عملية التسجيل الإلكترونية.

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اللوترى 2023.. موعد إغلاق باب التقدم لقرعة الهجرة لأمريكا 2024

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