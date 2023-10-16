دليل اللوتري 2023.. كل ما تريد معرفته عن تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 هي برنامج سنوي يمنح الأشخاص فرصة التقديم للحصول على تأشيرة الهجرة إلى أمريكا 2024، يختار الكمبيوتر الفائزين بشكل عشوائي، ويعتمد عدد الفائزين من كل بلد على عدد المهاجرين من هذا البلد إلى الولايات المتحدة في السنوات الخمس الماضية.

يُعرف برنامج الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2023 أيضًا باسم برنامج تأشيرة التنوع أو قرعة البطاقة الخضراء، تجيب الدستور من خلال هذا التقرير عن أبرز التساؤلات حول الهجرة العشوائية لأمريكا 2023.

متى موعد تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2023؟

متى يبدأ تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا؟

ما هي شروط الهجره العشوائيه لأمريكا؟

كيف يتم التسجيل في القرعة الأمريكية 2023؟

أسباب رفض تأشيرة الهجرة العشوائية

موعد تقديم الهجرة العشوائية لامريكا 2023

يأتي موعد تقديم الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2024:

بداية تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024: يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023

نهاية تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا: يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023

شروط الهجره العشوائية لأمريكا 2024

يجب أن تكون مواطنًا من بلد مؤهل للمشاركة في برنامج الهجرة العشوائية، يتم تحديد البلدان المؤهلة كل عام من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.

يجب أن تبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر في تاريخ التقديم.

يجب أن يكون لديك تعليم ثانوي أو ما يعادله، يمكن أن يكون التعليم الثانوي معادلًا لشهادة الدراسة الثانوية أو شهادة دبلوم المدرسة الثانوية أو شهادة أخرى من مؤسسة تعليمية معتمدة.

يجب أن تكون قادرًا على القراءة والكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية أو الإسبانية، لا يوجد شرط محدد لمستوى الكفاءة اللغوية، ولكن من المهم أن تكون قادرًا على التواصل بشكل أساسي باللغة الإنجليزية أو الإسبانية.

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التسجيل في القرعة الامريكية 2023

يتساءل الراغبون في تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 حول كيف يتم التسجيل في القرعة الامريكية 2023؟

نموذج طلب DS-260 عبر موقع الهجرة الأمريكية الرسمي https://dvprogram.state.gov/.

صورتان حديثتان.

سداد رسوم طلب الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 وهي 330 دولارًا أمريكيًا، غير قابلة للاسترداد، حتى لو لم تفز في القرعة.

أسباب رفض تأشيرة الهجرة العشوائية

هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض تأشيرة الهجرة العشوائية، منها:

عدم استيفاء شروط الأهلية: هناك عدد من الشروط التي يجب على المتقدمين للهجرة العشوائية تلبيتها، مثل الجنسية ومستوى التعليم ومهارات اللغة.

تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة: يجب على المتقدمين للهجرة العشوائية تقديم معلومات صحيحة وكاملة في طلباتهم.

فشل في اجتياز الفحص الطبي: يجب على المتقدمين للهجرة العشوائية اجتياز فحص طبي للتأكد من أنهم في صحة جيدة.

فشل في اجتياز مقابلة الهجرة: يجب على المتقدمين للهجرة العشوائية إجراء مقابلة مع مسؤول الهجرة الأمريكي.

تقديم طلب غير مكتمل أو غير صحيح: يجب على المتقدمين للهجرة العشوائية تقديم طلب كامل وصحيح.

عدم تقديم المستندات المطلوبة: يجب على المتقدمين للهجرة العشوائية تقديم المستندات المطلوبة لطلبهم.

وجود سجل جنائي أو أمني: قد يرفض طلب الهجرة إذا كان لدى المتقدم سجل جنائي أو أمني.

عدم وجود روابط قوية في بلد المنشأ: قد يرفض طلب الهجرة إذا لم يكن لدى المتقدم روابط قوية في بلد المنشأ، مثل عائلة أو عمل أو ممتلكات.

وجود مخاوف بشأن إمكانية الهجرة غير الشرعية: قد يرفض طلب الهجرة إذا كان لدى مسؤول الهجرة مخاوف بشأن إمكانية قيام المتقدم بالهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.