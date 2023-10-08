الهجرة العشوائية لأمريكا.. كل ما تريد معرفته عن اللوتري 2024

بدأ موقع الهجرة لأمريكا في استقبال طلبات التقديم على الهجرة العشوائية إلى أمريكا من كل أنحاء العالم، وبدأ التساؤل حول، متى موعد تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2023؟، كيف يتم التسجيل في القرعة الامريكية 2023؟، أنواع الهجرة إلى أمريكا.

متى موعد تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2023؟

ويأتي موعد تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 بداية من الأربعاء 4 أكتوبر 2023، ويستمر حتى يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، عبر موقع الهجرة الأمريكي.

رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي

يمكنك تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية: https://dvprogram.state.gov/.

يجب عليك تقديم طلبك مرة واحدة فقط، وإذا قدمت طلبًا أكثر من مرة فسيتم رفض جميع طلباتك.

نتيجة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2024

وعقب الانتهاء من تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا في نوفمبر 2023، يتم انتظار نتيجة الهجرة العشوائية إلى أمريكا عبر موقع الهجرة الأمريكي.

ووفقا لما يحدث كل عام، يتم الإعلان عن نتيجة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2024 في شهر مايو من العام المقبل.

أسباب رفض تأشيرة الهجرة العشوائية

ويتساءل المتقدمون إلى الهجرة العشوائية لامريكا عن أسباب رفض تأشيرة الهجرة العشوائية لتجنبها.

هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض تأشيرة الهجرة العشوائية، منها:

عدم استيفاء شروط الأهلية: هناك عدد من الشروط التي يجب على المتقدمين للهجرة العشوائية تلبيتها، مثل الجنسية ومستوى التعليم ومهارات اللغة.

تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة: يجب على المتقدمين للهجرة العشوائية تقديم معلومات صحيحة وكاملة في طلباتهم.

فشل في اجتياز الفحص الطبي: يجب على المتقدمين للهجرة العشوائية اجتياز فحص طبي للتأكد من أنهم في صحة جيدة.

فشل في اجتياز مقابلة الهجرة: يجب على المتقدمين للهجرة العشوائية إجراء مقابلة مع مسؤول الهجرة الأمريكي.

تقديم طلب غير مكتمل أو غير صحيح: يجب على المتقدمين للهجرة العشوائية تقديم طلب كامل وصحيح.

عدم تقديم المستندات المطلوبة: يجب على المتقدمين للهجرة العشوائية تقديم المستندات المطلوبة لطلبهم.

وجود سجل جنائي أو أمني: قد يرفض طلب الهجرة إذا كان لدى المتقدم سجل جنائي أو أمني.

عدم وجود روابط قوية في بلد المنشأ: قد يرفض طلب الهجرة إذا لم يكن لدى المتقدم روابط قوية في بلد المنشأ، مثل عائلة أو عمل أو ممتلكات.

وجود مخاوف بشأن إمكانية الهجرة غير الشرعية: قد يرفض طلب الهجرة إذا كان لدى مسؤول الهجرة مخاوف بشأن إمكانية قيام المتقدم بالهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.

أنواع الهجرة لأمريكا

هناك نوعان رئيسيان من الهجرة إلى الولايات المتحدة: الهجرة العشوائية والهجرة القائمة على الأدلة.

الهجرة العشوائية

الهجرة العشوائية هي برنامج يسمح للمواطنين من البلدان ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة بالتقدم للحصول على تأشيرة هجرة. يتم اختيار الفائزين في القرعة العشوائية بشكل عشوائي.

الهجرة القائمة على الأدلة

الهجرة القائمة على الأدلة هي عملية يتم فيها اختيار المتقدمين بناءً على معايير معينة، مثل التعليم والخبرة العملية والمهارات اللغوية. هناك العديد من الفئات المختلفة للهجرة القائمة على الأدلة، بما في ذلك:

الهجرة للعمل: يسمح هذا النوع من الهجرة للأشخاص الذين لديهم مهارات أو خبرة مطلوبة في الولايات المتحدة بالهجرة إلى البلاد.

الهجرة العائلية: يسمح هذا النوع من الهجرة للمواطنين الأمريكيين أو المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة باستقدام أقاربهم إلى البلاد.

الهجرة الإنسانية: يسمح هذا النوع من الهجرة للأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد أو الخطر في بلادهم بالهجرة إلى الولايات المتحدة.