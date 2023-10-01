كل ما تريد معرفته عن موعد التقديم على الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2023

أيام قليلة ويأتي موعد التقديم على الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2023 ويزداد البحث عن موعد تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 عبر موقع الهجرة الأمريكية الرسمي 2024.

موعد تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

يأتي موعد تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 في شهر أكتوبر من كل عام وينتهي في شهر نوفمبر، يتم اختيار الفائزين في القرعة في شهر مايو من العام التالي.

رسوم التقديم على الهجرة العشوائية الى امريكا 2023

تبلغ رسوم التقديم على الهجرة العشوائية الى امريكا 2023، 330 دولار أمريكي.

كيفية التقديم على الهجرة العشوائية الى امريكا 2023

يتم التقديم على الهجرة العشوائية الى امريكا 2023 عبر الإنترنت على موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

يتم الإعلان عن نتيجة التقديم على الهجرة العشوائية الى امريكا 2023 على موقع وزارة الخارجية الأمريكية في شهر مايو من العام التالي. إذا تم اختيارك للحصول على تأشيرة الهجرة، فستحتاج إلى تقديم طلب تأشيرة الهجرة إلى سفارة أو قنصلية الولايات المتحدة في بلدك الأصلي.

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شروط تقديم الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي كما يلي:

أن يكون مقدم الطلب من مواطن بلد مؤهل. يتم تحديد البلدان المؤهلة كل عام من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.

أن يكون مقدم الطلب حاصلًا على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها.

أن يكون مقدم الطلب حاصلًا على خبرة عمل لمدة عامين على الأقل في مهنة تتطلب تدريبًا لمدة عامين على الأقل.

أن يكون مقدم الطلب قادرًا على القراءة والكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية.

أن يكون مقدم الطلب قادرًا على دعم نفسه وعائلته ماليًا في الولايات المتحدة.

فيما يلي تفاصيل كل شرط:

المواطنة

يتم تحديد البلدان المؤهلة كل عام من قبل وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2023، كانت البلدان المؤهلة هي:

أفريقيا: بلدان جنوب الصحراء الكبرى باستثناء الجزائر، والمغرب، وتونس.

آسيا: أفغانستان، بنغلاديش، بوتان، بوركينا فاسو، بورما، كمبوديا، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، الصين، جزر القمر، جيبوتي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية الكونغو، إثيوبيا، الغابون، غانا، غينيا، غينيا بيساو، الهند، إندونيسيا، الأردن، كازاخستان، كينيا، لاوس، لبنان، ليبيريا، مالي، المالديف، ماليزيا، موريشيوس، نيبال، نيجيريا، باكستان، الفلبين، رواندا، سريلانكا، الصومال، السودان، سرينام، تايلاند، تشاد، أوزبكستان، فيتنام، اليمن.

أوروبا: ألبانيا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، جمهورية التشيك، المجر، مقدونيا الشمالية، الجبل الأسود، بولندا، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا.

أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي: أنتيغوا وبربودا، الباهاما، بليز، كوستاريكا، دومينيكا، جمهورية الدومينيكان، السلفادور، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، جامايكا، كوبا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت والغرينادين، ترينيداد وتوباغو.

أمريكا الجنوبية: البرازيل، بوليفيا، الإكوادور، غيانا، بيرو، سورينام، فنزويلا.

التعليم

يجب أن يكون مقدم الطلب حاصلًا على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها. يُعتبر ما يعادل شهادة الدراسة الثانوية هو أي شهادة أو دبلوم صادرة من مؤسسة تعليمية معترف بها تعادل شهادة الدراسة الثانوية الأمريكية.

الخبرة العملية

يجب أن يكون مقدم الطلب حاصلًا على خبرة عمل لمدة عامين على الأقل في مهنة تتطلب تدريبًا لمدة عامين على الأقل. يُعتبر التدريب المهني هو أي تدريب أو تعليم فني أو حرفي يتم تلقيه في مؤسسة تعليمية أو في مكان العمل.

اللغة الإنجليزية

لا يُشترط أن يكون مقدم الطلب متحدثًا للغة الإنجليزية عند التقديم على تأشيرة الهجرة المتنوعة DV، ومع ذلك، يجب أن يكون قادرًا على القراءة والكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية إذا تم اختياره للحصول على تأشيرة الهجرة.

القدرة المالية

يجب أن يكون مقدم الطلب قادرًا على دعم نفسه وعائلته ماليًا في الولايات المتحدة، يُعتبر مقدم الطلب قادرًا على الدعم المالي إذا كان لديه ما يكفي من المال لتغطية نفقاته الأساسية لمدة ستة أشهر.