الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موعد قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2024

اللوتري الأمريكي
اللوتري الأمريكي

يسعى الكثير من الأشخاص حول العالم لمعرفة موعد قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2024، وذلك من أجل الفوز في اليانصيب  “اللوتري الأمريكي”، وينتظرون تاريخ تسجيل اليانصيب للعام المقبل لتقديم طلبات الهجرة بشكل عشوائي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم تقديم هذه الطلبات مجانًا وعبر الإنترنت لجميع المتقدمين الذين يستوفون شروط التقديم التي تعلن عنها وزارة الخارجية الأمريكية.

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تعرف على موعد تقديم الهجرة العشوائية لامريكا 2024 والشروط

 

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موعد قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2024

من المقرر أن يتم فتح باب التقديم للهجرة العشوائية في أكتوبر 2023 حسب إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، ويمكن لمن يريدون المشاركة في قرعة الهجرة العشوائية لعام 2024 إدخال معلومات التأكيد الخاصة بهم عبر طلب التقديم.

ويعتبر الحصول على بطاقة الإقامة الدائمة (الجرين كارد) من خلال قرعة الهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية حلماً للعديد من المتقدمين الذين يطمحون في الوصول إلى الأراضي الأمريكية بشكل شرعي وقانوني للإقامة هناك.

ويعد الاشتراك في القرعة مجاني دون تقديم أي أموال، ويمكن الوصول إلى طلب التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://dvprogram.state.gov.

موعد وعدد المقبولين في قرعة الهجرة العشوائية الأمريكية 

وقد يختلف حسب السياسات والمعايير التي تحددها وزارة الخارجية الأمريكية حيث  يفتح برنامج القرعة الأمريكية بابًا لاستقبال حوالي 55,000 مواطن من مختلف البلدان، بما في ذلك البلدان في الشرق الأوسط، ومنحهم بطاقة الإقامة الدائمة (الجرين كارد) في حال فوزهم في العملية التي تتضمن التقديم على البرنامج.

أحد أفضل مزايا برنامج القرعة الأمريكية هو عدم الحاجة إلى اجتياز اختبار اللغة أو حصول على شهادات خبرة محددة، كما يمكن للفائزين العمل والعيش في الولايات المتحدة بحرية واستقلالية تامة دون معاناة.

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موعد قرعة اللوتري الأمريكي لراغبي الهجرة إلى أمريكا 2024

شروط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2024

ويتضمن التسجيل في اللوتري الأمريكي 2024 والذي سيبدأ التقديم إليه في نوفمبر المقبل عدة شروط تتمثل في:

1- أن يكون مكان الولادة في بلد مسموح له بالمشاركة.

2- أن يكون المتقدم بطلب للحصول على طلب الهجرة أكبر من 18 سنة.

3- أن يكون حاصلا على تعليم ثانوي أو ما يعادله على الأقل.

4- أن يكون لديه جواز سفر ساري.

5- تسجيل طلب واحد فقط بنفس المعلومات.

6- خبرة لا تقل عن سنتين خلال الخمس سنوات السابقة مع تقديم ما يثبت ذلك لأصحاب المهن والحرف.

7- ‏شهادة إنهاء الخدمة العسكرية أو شهادة تأجيل الخدمة هذا بالنسبة للأشخاص الذين تعد الخدمة العسكرية إلزامية في بلدانهم.

8- تقديم صورة شخصية مقاس 600 * 600 بكسل، كما يجب أن تلبي الصورة المقدمة كافة مواصفات الصورة المطلوبة للتقديم اللوتري أمريكا.

9- يجب تدوين كل المعلومات كما هي موجودة في الأوراق الرسمية بدون أي تغيير في استمارة هجرة أمريكا.

الأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2024

1- صورة حديثة وواضحة الملامح.

2- يشترط في الصورة أن تكون ذات خلفية بيضاء.

3- أن تكون غير معدلة بأي برنامج.

4- أن يكون مقياس صورة الهجرة على الكمبيوتر 600 * 600 بكسل.

5- عدم ارتداء نظارة أو أى شيء حاجب للوجه أو العين.

الدول المتاحة للمشاركة في قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2024

ومن بين الدول المسموح لها في التقديم في قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا، مصر - سوريا - لبنان - العراق - الأردن - السعودية- اليمن - الصومال- تونس- المغرب- الجزائر- ليبيا- جنوب أفريقيا- فلسطين- السودان- تركيا- الكويت- قطر- البحرين- الإثيوبيين- الموريتانيين- سلطنة عمان.

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كيف تفوز في قرعة اللوتري الأمريكي للعام 2024؟

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