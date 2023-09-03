موعد قرعة اللوتري الأمريكي لراغبي الهجرة إلى أمريكا 2024

يبحث العديد من الأفراد حول العالم عن فرصة الفوز بـ" اللوتري الأمريكي"، وينتظرون موعد التسجيل في اللوتري لعام 2024، لتقديم طلبات الهجرة بشكل عشوائي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يتم التقديم لها بشكل مجانًا، وتجري بشكل إلكتروني لكافة المتقدمين المستوفين لشروط التقدم التي تعلن عنها وزارة الخارجية الأمريكية.

موعد التسجيل في اللوتري الأمريكي 2024

ومن المقرر أن تفتح الخارجية الأمريكية الباب للتقديم في الهجرة العشوائية في نوفمبر 2023، حيث يمكن التقديم للراغبين في المشاركة في قرعة أمريكا DV Lottery لعام 2024 إدخال معلومات التأكيد الخاصة بهم من خلال طلب التقديم .

ويعتبر الحصول على الجرين كارد اللوتري من خلال قرعة الهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية حلما بعيد المنال للعديد من المتقدمين والطامحين في العيش داخل الأراضي الأمريكية.

يتم الاشتراك في القرعة مجانًا، وذلك عبر الرابط الإلكتروني أبليكيشن للهجرة العشوائية لأمريكا https://dvprogram.state.gov.

عدد المقبولين في اللوتري الأمريكي 2023

وتفتح الولايات المتحدة الأمريكية أبوابها لاستقبال ٥٥ ألف مواطن من عدد من الدول في الشرق الأوسط، وإعطائهم ما يسمى بالجرين كارد والإقامة الدائمة للفائزين في عملية التقديم على برنامج قرعة أمريكا.

ولا يحتاج المتقدم إلى اختبار لغة أو أي شهادة خبرة، كما يمكن العمل فور الوصول مباشرة وتعيش في الولايات المتحدة باستقلالية تامة دون أي معاناة.

شروط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2024

ويتضمن التسجيل في اللوتري الأمريكي 2024 والذي سيبدأ التقديم إليه في نوفمبر المقبل عدة شروط تتمثل في:

1- أن يكون مكان الولادة في بلد مسموح له بالمشاركة.

2- أن يكون المتقدم بطلب للحصول على طلب الهجرة أكبر من 18 سنة.

3- أن يكون حاصلا على تعليم ثانوي أو ما يعادله على الأقل.

4- أن يكون لديه جواز سفر ساري.

5- تسجيل طلب واحد فقط بنفس المعلومات.

6- خبرة لا تقل عن سنتين خلال الخمس سنوات السابقة مع تقديم ما يثبت ذلك لأصحاب المهن والحرف.

7- ‏شهادة إنهاء الخدمة العسكرية أو شهادة تأجيل الخدمة هذا بالنسبة للأشخاص الذين تعد الخدمة العسكرية إلزامية في بلدانهم.

8- تقديم صورة شخصية مقاس 600 * 600 بكسل، كما يجب أن تلبي الصورة المقدمة كافة مواصفات الصورة المطلوبة للتقديم اللوتري أمريكا.

9- يجب تدوين كل المعلومات كما هي موجودة في الأوراق الرسمية بدون أي تغيير في استمارة هجرة أمريكا.

الأوراق المطلوبة للتقديم اللوتري الأمريكي 2023

1- صورة حديثة وواضحة الملامح.

2- يشترط في الصورة أن تكون ذات خلفية بيضاء.

3- أن تكون غير معدلة بأي برنامج.

4- أن يكون مقياس صورة الهجرة على الكمبيوتر 600 * 600 بكسل.

5- عدم ارتداء نظارة أو أى شيء حاجب للوجه أو العين.

الدول المتاحة للمشاركة في الهجرة العشوائية 2023

ومن بين الدول المسموح لها في التقديم للوتري الأمريكي، مصر - سوريا - لبنان - العراق - الأردن - السعودية- اليمن - الصومال- تونس- المغرب- الجزائر- ليبيا- جنوب أفريقيا- فلسطين- السودان- تركيا- الكويت- قطر- البحرين- الإثيوبيين- الموريتانيين- سلطنة عمان.

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