موعد التسجيل فى اللوترى الأمريكى لراغبى الهجرة للولايات المتحدة

يبحث الملايين حول العالم عن فرصة الفوز باللوتري الأمريكي، وينتظرون موعد التسجيل في اللوتري الأمريكي الذي يفتح كل عام، وذلك لتقديم طلبات الهجرة بشكل عشوائي للولايات المتحدة الأمريكية، والتي يتم التقديم لها بشكل مجانًا، وتجري بشكل إلكتروني لكافة المتقدمين المستوفين لشروط التقدم التي تعلن عنها وزارة الخارجية الأمريكية مسبقًا.

موعد التسجيل في اللوتري الأمريكي

وتفتح الخارجية الأمريكية الباب للتقديم في الهجرة العشوائية في شهر أكتوبر من كل عام، حيث يمكن التقديم للراغبين في المشاركة في قرعة أمريكا DV Lottery إدخال معلومات التأكيد الخاصة بهم من خلال طلب التقديم بالفترة ما بين 7 أكتوبر، وتنتهي في 10 نوفمبر من كل عام.

ويعتبر الحصول على الجرين كارد اللوتري من خلال قرعة الهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية حلم بعيد المنال للعديد من المتقدمين والطامحين في العيش داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

يتم الاشتراك في القرعة مجانًا، وذلك عبر الرابط الإلكتروني أبليكيشن للهجرة العشوائية لأمريكا https://dvprogram.state.gov .

عدد المقبولين في الهجرة العشوائية الوتري الأمريكي

وتفتح الولايات المتحدة الأمريكية أبوابها لاستقبال ٥٥ ألف مواطن من عدد من الدول في الشرق الأوسط، وإعطائهم ما يسمى بالجرين كارد و الإقامة الدائمة للفائزين في عملية التقديم على برنامج قرعة أمريكا.

ولا يحتاج المتقدم إلى اختبار لغة أو أي شهادة خبرة، كما يمكن العمل فور الوصول مباشرة وتعيش في الولايات المتحدة باستقلالية تامة دون أي معاناة.

شروط التسجيل في اللوتري الأمريكي

1- أن يكون مكان الولادة في بلد مسموح له بالمشاركة.

2- أن يكون المتقدم بطلب للحصول على طلب الهجرة أكبر من 18 سنة.

3- أن يكون حاصل على تعليم ثانوي أو ما يعادله على الأقل.

4- أن يكون لديه جواز سفر ساري.

5- تسجيل طلب واحد فقط بنفس المعلومات.

6- خبرة لا تقل عن سنتين خلال الخمس سنوات السابقة مع تقديم ما يثبت ذلك لأصحاب المهن والحرف.

7- ‏شهادة إنهاء الخدمة العسكرية أو شهادة تأجيل الخدمة هذا بالنسبة للأشخاص الذين تعد الخدمة العسكرية إلزامية في بلدانهم.

8- تقديم صورة شخصية مقاس 600 * 600 بكسل، كما يجب أن تلبي الصورة المقدمة كافة مواصفات الصورة المطلوبة للتقديم اللوتري أمريكا.

9- يجب تدوين كافة المعلومات كما هي موجودة في الأوراق الرسمية بدون أي تغيير في استمارة هجرة أمريكا.

الأوراق المطلوبة للتقديم للوتري الأمريكي

1- صورة حديثة وواضحة الملامح.

2- يشترط في الصورة أن تكون ذات خلفية بيضاء.

3- أن تكون غير معدلة بأي برنامج.

4- أن يكون مقياس صورة الهجرة على الكمبيوتر 600 * 600 بكسل.

5- عدم ارتداء نظارة أو أى شيء حاجب للوجه أو العين.

الدول المتاحة للمشاركة في الهجرة العشوائية

"مصر - سوريا - لبنان - العراق - الأردن - السعودية- اليمن - الصومال- تونس- المغرب- الجزائر- ليبيا- جنوب أفريقيا- فلسطين- السودان- تركيا- الكويت- قطر- البحرين- الإثيوبيين- الموريتانيين- سلطنة عُمان".