السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رابط وخطوات معرفة نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023

الهجرة
الهجرة

أعلنت اليوم السبت السادس من مايو 2023، نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 أو ما تعرف باسم اللوتري الأمريكي (DV Lottery) والتي يقدم إليها الآلاف من حول العالم.

خطوات معرفة نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا  

ومن المقرر أن يتم اختيار 55 ألف شخص من دول العالم حيث سيتم إعلان النتيجة اليوم السبت خلال ساعات على الرابط المخصص لها من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.

ويمكن الدخول على الرابط  (dvprogram.state.gov) ومتابعة ادخال البيانات بدقة للحصول على النتيجة المطلوبة.

وبعد فتح الرابط السابق يمكن فتح الموقع بسهولة، ثم الضغط على خانة فحص الحالة (check Status ) ثم الضغط على خانة استمرار (continue).

وبعد ذلك ستظهر خانة جديدة على رابط الهجرة العشوائية، تطلب منك إدخال البيانات بصورة صحيحة كما تم تسجيلها من قبل، وفي النهاية اختيار “موافق” (submit) ثم ستظهر لك نتيجة اللوتري بالقبول أو الرفض.

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رابط موقع نتيجة اللوتري الأمريكية 2023

شروط القبول لبرنامج الهجرة لأمريكا

ومن أهم شروط القبول لبرنامج الهجرة العشوائية لأمريكا التالي:

  • أن يكون المتقدم من سكان البلدان ذات معدلات الهجرة المنخفضة تاريخيا إلى الولايات المتحدة.
  • على كل متقدم للبرنامج أن يكون له خبرة في الدراسة/العمل، على الأقل التعليم الثانوي أو ما يعادله.
  • إنهاء 12 عاما من التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.
  • إنهاء عامين من الخبرة في العمل خلال آخر 5 سنوات من التقديم.
  • يجب على الشخص أن يكون مؤهلا بوظيفة مطلوبة.

طريقة التسجيل في اللوتري 

وتتضمن طريقة التسجيل في اللوتري عدة شروط من بينها:

  • إكمال الإدخال الإلكتروني للبرنامج.
  • رفض المدخلات غير الكاملة أو المدخلات المرسلة.
  • توفر ملف نسخة مطبوعة من صفحة التأكيد الخاصة به ورقم التأكيد .
  • دفع الرسوم بشكل شخصي داخل القنصلية الأمريكية في وقت تقديم طلب التأشيرة.
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موعد التسجيل فى اللوترى الأمريكى لراغبى الهجرة للولايات المتحدة

برنامج الهجرة  للولايات المتحدة الأمريكية

وتم تأسيس برنامج  الهجرة العشوائية منذ 28 عاما، وتفويض من الكونجرس الأمريكي وتحت إدارة وزارة الخارجية الأمريكية.

وفتحت وزارة الخارجية الأمريكية باب التقديم للحصول  على جرين كارد اللوتري من خلال قرعة الهجرة العشوائية لامريكا من يوم 6 أكتوبر 2022 الماضي وحتى 9 نوفمبر من العام ذاته وسيتم الإعلان عن النتيجة عبر الموقع الرسمي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية (من هنا) اليوم السبت 6 مايو 2023.

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موعد التسجيل فى اللوترى الأمريكى لراغبى الهجرة للولايات المتحدة

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