الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 وخطوات الاستعلام

الهجرة
الهجرة

ظهرت أمس نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 (اللوتري)، بعد تقديم المقدمين كافة أوراقهم الثبوتية المختلفة، وبعد ظهور النتيجة بدأ الكثيرون في البحث عن كيفية اتمام الأوراق لتقديم للهجرة العشوائية لأمريكا.

موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 وخطوات الاستعلام 

 يمكن زيارة الرابط التالي للتقدم  للهجرة العشوائية لأمريكا 2023 وملء البيانات.

وبعد ذلك اتبع الخطوات الواردة في قسم إجراءات تأشيرات الهجره التعددية من خلال الرابط.

كذلك يمكن  التحقق من وضع طلب تأشيرة الهجرة العشوائية لأمريكا على الرابط.

يمكنك معرفة المزيد حول إجراءات المقابلة على موقع  usvisas.state.gov

ويبقى الاستعلام عن نتائج القرعة الأمريكية (اللوتري ) مفتوحا حتى يوم 30  سبتمبر من  2024.

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موعد التسجيل فى اللوترى الأمريكى لراغبى الهجرة للولايات المتحدة

نتائج قرعة الهجرة الأمريكية 2023

وبحسب السلطات الأمريكي تم قبول  أكثر من 55 الف مواطن في قرعة الهجرة العشوائية وحصل حوالي 5529 مواطن مصري على القرعة، أما دولة الجزائر فاز منها نحو 4863 شخص في القرعة.

وتوفر قرعة اللوتري الأمريكية 55000 تأشيرة هجرة كل سنة مالية، فيما يتم تقسيم تأشيرات اللوتري DV على ست مناطق جغرافية “أفريقيا، أسيا، أوروبا،أمريكا الشمالية (الباهاما)، أمريكا الجنوبية، ومنطقة البحر الكاريبي".

 وبحسب الخارجية الأمريكية لا يمكن لدولة واحدة أن تحصل على أكثر من 7% من تأشيرات التنوع المتاحة في أي عام واحد.

شروط القبول لبرنامج الهجرة لأمريكا

ومن أهم شروط القبول لبرنامج الهجرة العشوائية لأمريكا التالي:

  • أن يكون المتقدم من سكان البلدان ذات معدلات الهجرة المنخفضة تاريخيا إلى الولايات المتحدة.
  • على كل متقدم للبرنامج أن يكون له خبرة في الدراسة/العمل، على الأقل التعليم الثانوي أو ما يعادله.
  • إنهاء 12 عاما من التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.
  • إنهاء عامين من الخبرة في العمل خلال آخر 5 سنوات من التقديم.
  • يجب على الشخص أن يكون مؤهلا بوظيفة مطلوبة.
     

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رابط وخطوات معرفة نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023

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