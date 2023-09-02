رفضه الملك تشارلز ويواجه مشكلات فى الولايات المتحدة.. مشاكل هارى عرض مستمر

نشرت وسائل إعلام أمريكية، تسجيلًا صوتيًا للأميرة الراحلة ديانا وهي تتحدث عن خيبة أمل ملك بريطانيا تشارلز الثالث– الأمير آنذاك - لأنهما أنجبا ولدًا وليس فتاة، عندما ولد الأمير هاري.

وسجلت الأميرة الراحلة سلسلة من تسجيلات صوتية في التسعينيات وسلمتها سرًا للمؤلف أندرو مورتون (كاتب سيرتها) قبل وفاتها في حادث سيارة بباريس عام 1997.

وتمكنت قناة "آيه بي سي" الأمريكية من الاستماع حصريًا للتسجيلات التي تقول فيها ديانا إن زوجها لن يتحدث حتى مع زوجة أبيها رين سبنسر.

وأضافت: "لأنه في مراسم تعميد هاري، ذهب تشارلز إلى والدته".

وقال: "أنت تعلمين أننا شعرنا بخيبة أمل شديدة، واعتقدنا أنها ستكون فتاة.. وأمي ردت بقوة: عليك أن تدرك كم أنت محظوظ لأن يكون لديك طفل طبيعي".

وقال مورتون، لبرنامج "جود مورنينج أمريكا" على شبكة "آيه بي سي"، إن هناك "مؤثرات حقيقية" عند سماع صوتها ووجهات نظرها المباشرة حول النظام الملكي.

يذكر أن الأميرة ديانا لقيت مصرعها في حادث سيارة عام 1997 عن عمر ناهز 36 عامًا، وكان طفلاها في ذلك الوقت الأميرين ويليام وهاري يبلغان من العمر 15 و12 عامًا على التوالي.

أزمة هاري وميجان

ويواجه الأمير هاري أزمة جديدة في مكان إقامته مع زوجته ميجان ماركل في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تسبب ملف الهجرة الخاص به في أمريكا بأزمة قضائية بين مؤسسة الحفاظ على التراث ووزارة الأمن الداخلي.

ويواجه الأمير هاري مشكلة حقيقية بعد تأكيد الوزارة أن ملف هجرته إلى الولايات المتحدة لا يزال محاطًا بالسرية، رغم كشفه العديد من التفاصيل والأسرار الخاصة بحياته، ورفضها الكشف عن تلك الوثائق، بناء على طلب من مؤسسة الحفاظ على التراث في البلاد.

ورأت المؤسسة أن رفض الكشف عن ملف هجرة الأمير هاري يدل على أمر مخفي فيه، وهو ما يجب إطلاع العامة عليه، داعيةً الأمير البريطاني إلى طلب إعلان ملف هجرته ورفع السرية عنه، ولافتة إلى أن سبب طلبها هو احتمال كذب الأمير هاري بشأن تعاطيه المخدرات في طلب الهجرة رغم اعترافه بذلك علنًا.