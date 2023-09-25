الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيف تفوز في قرعة اللوتري الأمريكي للعام 2024؟

قرعة اللوتري الأمريكي
قرعة اللوتري الأمريكي

تظهر محركات البحث، اهتمام الآلاف حول العالم، بفرصة الفوز باللوتري الأمريكي لعام 2024، وينتظرون بفارغ الصبر موعد التسجيل، للحصول على موافقة للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويجري التقديم للوتري الأمريكي إلكترونيًا عبر الانترنت، شريطة أن يكونوا مستوفيين للشروط التي تعلن عنها وزارة الخارجية الأمريكية، و يتم قبول حوالي 55 ألف مواطن من دول الشرق الأوسط في القرعة خلال العام الواحد ، ومنحهم الجرين كارد.

شروط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2024 

يبدأ التقديم في اللوتري الأمريكي في أكتوبر من كل عام وينتهي في نوفمبر، شريطة أن يكون مكان ولادة الشخص المتقدم في بلد يسمح لأهله بالسفر إلى الولايات المتحدة، وأن يزيد عمر النتقدم عن 18 عامًا ، وأن يكون تعليمه متوسط لا يقل عن الشهادة الثانوية أو ما يعادلها ، وتقديم صورة شخصية مقاس 600*600  بكسل ، واضحة الملامح ، وفقًا لشروط اللوتري الأمريكي، ولديه جواز سفر ساري، وإذا كان من أصحاب الحرف والمهن الحرة عليه أن يقدم شهادة خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجاله، تقديم شهادة إنهاء الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها.

 

اقرأ ايضا

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 في مصر

اللوتري 2024.. كل ما تريد معرفته عن موعد تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا

 

اللوتري 2024.. كل ما تريد معرفته عن موعد تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا

وزيرة الهجرة تترأس لجنة اختيار المتقدمات لبرنامج تأهيل المصريات بالخارج للقيادة

شروط تقديم الهجرة العشوائية لامريكا 2024

شهادة إنهاء الخدمة العسكرية، أو ما يفيدة الإعفاء منها ، وشهادة خبرة في المجال المتخصص فيه ، صورة حديثة واضحة الملامح ، غير معدلة بأي برامج أو بالذكاء الاصطناعي ، وعدم ارتداء نظارة أو قبعة أثناء التقاط الصورة.

الدول المسموح لأبنائها بالهجرة

ورصد " الدستور" الدول المسموح لأبنائها بالهجرة عبر اللوتري الأمريكي، وهي “مصر - سوريا - لبنان - العراق - الأردن - السعودية- اليمن - الصومال- تونس- المغرب- الجزائر- ليبيا- جنوب أفريقيا- فلسطين- السودان- تركيا- الكويت- قطر- البحرين- الإثيوبيين- الموريتانيين- سلطنة عمان”.

التسجيل في اللوتري الأمريكي إجراء القرعة مصر ​الأردن​ ​السعودية​ تقديم الهجرة العشوائية لامريكا 2024

مواد متعلقة

صاحب أول توكيل لتأييد الرئيس السيسى فى دمياط: "نرشحه لاستكمال الإنجازات" (فيديو)

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

"الزراعة" تكشف موعد الانفراجة فى أسعار الطماطم وانخفاض الأسعار

خلال الدقائق الأخيرة.. المقاولون يخطف تعادلًا قاتلًا من الزمالك فى الدورى

كمّل مشوارك.. طلاب مصر للرئيس: الوطن يناديك لاستكمال مسيرة الإنجازات

تفاصيل إسقاط إيطاليا 100 مليون دولار عن مصر ضمن "مبادلة الديون"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين اقتحام مستوطنين باحات الأقصى وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى