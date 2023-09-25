كيف تفوز في قرعة اللوتري الأمريكي للعام 2024؟

تظهر محركات البحث، اهتمام الآلاف حول العالم، بفرصة الفوز باللوتري الأمريكي لعام 2024، وينتظرون بفارغ الصبر موعد التسجيل، للحصول على موافقة للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويجري التقديم للوتري الأمريكي إلكترونيًا عبر الانترنت، شريطة أن يكونوا مستوفيين للشروط التي تعلن عنها وزارة الخارجية الأمريكية، و يتم قبول حوالي 55 ألف مواطن من دول الشرق الأوسط في القرعة خلال العام الواحد ، ومنحهم الجرين كارد.

شروط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2024

يبدأ التقديم في اللوتري الأمريكي في أكتوبر من كل عام وينتهي في نوفمبر، شريطة أن يكون مكان ولادة الشخص المتقدم في بلد يسمح لأهله بالسفر إلى الولايات المتحدة، وأن يزيد عمر النتقدم عن 18 عامًا ، وأن يكون تعليمه متوسط لا يقل عن الشهادة الثانوية أو ما يعادلها ، وتقديم صورة شخصية مقاس 600*600 بكسل ، واضحة الملامح ، وفقًا لشروط اللوتري الأمريكي، ولديه جواز سفر ساري، وإذا كان من أصحاب الحرف والمهن الحرة عليه أن يقدم شهادة خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجاله، تقديم شهادة إنهاء الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها.

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شهادة إنهاء الخدمة العسكرية، أو ما يفيدة الإعفاء منها ، وشهادة خبرة في المجال المتخصص فيه ، صورة حديثة واضحة الملامح ، غير معدلة بأي برامج أو بالذكاء الاصطناعي ، وعدم ارتداء نظارة أو قبعة أثناء التقاط الصورة.

الدول المسموح لأبنائها بالهجرة

ورصد " الدستور" الدول المسموح لأبنائها بالهجرة عبر اللوتري الأمريكي، وهي “مصر - سوريا - لبنان - العراق - الأردن - السعودية- اليمن - الصومال- تونس- المغرب- الجزائر- ليبيا- جنوب أفريقيا- فلسطين- السودان- تركيا- الكويت- قطر- البحرين- الإثيوبيين- الموريتانيين- سلطنة عمان”.