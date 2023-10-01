الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

السيناريو الكامل.. حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم ونصائح في حال حدوثه

الإنترنت
الإنترنت

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول انقطاع الإنترنت في العالم وبدأ متصفحو جوجل في طرح تساؤلات، هل خبر انقطاع النت صحيح 2023؟ وما حقيقة انقطاع النت عن العالم؟ وما سبب انقطاع الإنترنت عن العالم؟

هل سينقطع الإنترنت عن العالم 

العواصف الشمسية قد تكون سبب انقطاع الإنترنت في العالم وفقا لتصريحات خبراء الفضاء في وكالة ناسا.

وتقوم وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بمهمة في الفضاء تهدف إلى تجنب انقطاع الإنترنت عن العالم، ولتفادي هذا السيناريو أطلقت "ناسا" عام 2018 مركبة فضائية تحمل اسم Parker Solar Probe، نجحت في الاقتراب من سطح الشمس، حيث تتولد الرياح الشمسية المنبعثة من الغلاف الجوي العلوي للشمس، نقلا عن الصحيفة الإخبارية الإلكترونية "بيزنيس ستندار".

ومكنت المركبة الفضائية علماء الناسا من في جمع المعلومات الحيوية حول عمل الشمس، على الرغم من الظروف القاسية للحرارة المرتفعة في الغلاف الجوي.

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سبب انقطاع الإنترنت عن العالم 

حدث انقطاع الإنترنت عن العالم هو احتمال قائم، ولكنه غير مرجح، ولكن هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى انقطاع الإنترنت عن العالم، بما في ذلك:

هجوم إلكتروني كبير: يمكن أن يؤدي هجوم إلكتروني كبير إلى تعطيل البنية التحتية للإنترنت، مما يؤدي إلى انقطاع الانترنت عن العالم.

حدث طبيعي كبير: يمكن أن يؤدي حدث طبيعي كبير، مثل زلزال أو إعصار، إلى تعطيل البنية التحتية للإنترنت، مما يؤدي إلى انقطاع الانترنت عن العالم.

حرب نووية: يمكن أن يؤدي تبادل الأسلحة النووية إلى تعطيل البنية التحتية للإنترنت، مما يؤدي إلى انقطاع النت عن العالم 2023.

حقيقة انقطاع النت عن العالم 

ومع ذلك، هناك أيضًا عدد من العوامل التي تجعل انقطاع الإنترنت عن العالم أمرًا غير مرجح، تتضمن هذه العوامل:

البنية التحتية للإنترنت العالمية: تتكون البنية التحتية للإنترنت من شبكة واسعة من الكابلات وأجهزة الكمبيوتر التي تربط جميع أنحاء العالم. هذا النظام معقد للغاية، ومن الصعب للغاية تعطيله.

الاستعداد للكوارث: هناك عدد من المنظمات التي تعمل على ضمان استمرارية عمل الإنترنت في حالة حدوث كوارث.

في عام 2023، أثار تقرير صادر عن وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) مخاوف بشأن إمكانية حدوث انقطاع للإنترنت عن العالم بسبب عاصفة شمسية قوية. ومع ذلك، ذكرت ناسا أيضًا أن احتمال حدوث مثل هذا الحدث منخفض.

بشكل عام، فإن احتمال انقطاع الإنترنت عن العالم هو احتمال قائم، ولكنه غير مرجح. ومع ذلك، من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر المحتملة، واتخاذ الخطوات اللازمة للاستعداد لها.

 

نصائح للاستعداد في حالة حدوث انقطاع الانترنت عن العالم 2023

فيما يلي بعض النصائح للاستعداد في حالة حدوث انقطاع الانترنت عن العالم 2023

قم بتنزيل المحتوى الذي تحتاجه مسبقًا: قم بتنزيل الأفلام والموسيقى والكتب والبرامج التعليمية وغيرها من المحتويات التي تحتاجها مسبقًا، بحيث يمكنك الوصول إليها في حالة انقطاع الإنترنت.

احصل على جهاز توجيه محمول: سيسمح لك جهاز التوجيه المحمول بالاتصال بالإنترنت حتى في حالة انقطاع الإنترنت في منزلك أو عملك.

تعلم كيفية استخدام الإنترنت دون اتصال بالإنترنت: هناك عدد من الطرق لاستخدام الإنترنت دون اتصال بالإنترنت، مثل تنزيل التطبيقات التي تعمل دون اتصال بالإنترنت أو استخدام شبكات الهاتف المحمول.

من خلال اتخاذ هذه الخطوات، يمكنك الاستعداد في حالة حدوث انقطاع الانترنت عن العالم 2023 وتقليل تأثيره على حياتك.

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