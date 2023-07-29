في ذكرى تأسيسها.. معلومات لا تعرفها عن وكالة الفضاء "ناسا"

تحتفل الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، والمعروفة بوكالة ناسا (NASA) للفضاء، اليوم السبت 29- 7- 2023، بذكرى تأسيسها، وفي السطور التالية؛ نستعرض أبرز المعلومات عن الوكالة الفضائية الأكبر في العالم.

هي وكالة تابعة لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وهي المسؤولة عن البرنامج الفضائي للولايات المتحدة.

أنشئت وكالة ناسا في 29 يوليو من عام 1957، وكان تمويلها السنوي يقدر بـ16 مليار دولار، بالإضافة للمسؤولية عن البرنامج الفضائي، ومسؤولة أيضاً عن الأبحاث المدنية والعسكرية الفضائية طويلة المدى.

تعرف وكالة ناسا على أنها وكالة الفضاء الرائدة للوكالات الأخرى حول العالم بعد تفكك الاتحاد السوفييتي.

يعد الرئيس الأمريكي السابق دوايت أيزنهاور من مؤسسي الوكالة حيث تم تأسسيها سنة 1958 لكي تكون وكالة مدنية وليست عسكرية للنهوض بالبحث العلمي السلمي وبدأت العمل بتاريخ 1 أكتوبر 1958.

بعد إطلاق الاتحاد السوفيتي لسبوتنك-1 في 4 أكتوبر من العام 1957، هذا القمر الذي كان أول قمر صناعي مصنوع بيدي الإنسان، اتجهت الولايات المتحدة لتجد نفسها متأخرة في هذا المجال.

أفزع الكونغرس الأمريكي وجود خطر يهدد ريادة الولايات المتحدة التقنية حيث أن إطلاق سبوتنك-1 للفضاء سمى لدى الأمريكيين بـ «صدمة سبوتنك».

برنامج ميركوري الذي ابتدأ في عام 1958م، جعل وكالة ناسا تقترب من التوصل إلى إمكانية سفر الإنسان إلى الفضاء بواسطة مهمات مصممة لمعرفة إن كان بمقدور الإنسان أن ينجو ويعيش في الفضاء. ممثلين من الجيش الأمريكي (M.L Rains من جيش الولايات المتحدة) و (P.L. Havenstein, CDR من بحرية الولايات المتحدة) و (K.G. Lindell, COL, من سلاح الجو الأمريكي) تم اختيارهم لتقديم المساعدة لمجموعة مهمات ناسا الفضائية من خلال التنسيق مع أبحاث جيش الولايات المتحدة الموجودة أصلاً والبنية التحتية الدفاعية للولايات المتحدة، والعون التقني الناتج من الطائرات الاختبارية (و حوض طياري الاختبار العسكريين المٌرفق) في الخمسينيات.

في 5 مايو 1961م أصبح رائد الفضاء Alan B. Shepard Jr أول أمريكي يحلق في الفضاء عندما قاد مركبة Freedom 7 لمدة 15 دقيقة من الطيران في الفضاء.

وأصبح John Glenn أول أمريكي يدور حول الأرض في 20 فبراير عام 1962م أثناء رحلة طيران مدتها خمس ساعات على متن مركبة Friendship 7.

في الوقت الذي أثبت فيه برنامج Mercury أن رحلات البشر إلى الفضاء ممكنة، فإن مشروع Gemini تم إطلاقه لإجراء تجارب ولحل مشاكل متعلقة بمهمة محتملة إلى القمر.

أول رحلة لمشروع Gemini حاملة رواد فضاء كانت مهمة Gemini III، قادها Virgil "Gus" Grissom وJohn W. Young في 23 مارس عام 1965م.

تبع هذه المهمة تسع مهمات أخرى، لتظهر أن رحلات الفضاء البشرية طويلة الأمد من الممكن تنفيذها، وأن من الممكن التقاء مركبتا فضاء وربطهما-وصلهما- معاً، كما جمعت هذه المهمات بيانات طبية حول تأثير انعدام الوزنة على صحة الإنسان.