أخر موعد لتقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 .. أسباب الرفض والشروط

يتساءل مئات الآلاف من المواطنين عن أخر موعد لتقديم الهجرة العشوائية لامريكا 2023 والتي أعلنت وزارة الخارجية عن بدء التقديم فيها خلال الأيام الماضية لذلك يجيب موقع الدستور عن أبرز الأسئلة الشائعة في أذهان الراغبين في التقديم عن أسباب الفرض والشروط المطلوبة.

أخر موعد لتقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2023

انتهي مدة تقديم اللوتري الأمريكي يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر 2023 حيث يتم تعليق موقع التقديم الذي تم تخصيصه لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يتم تفعيله في نفس التوقيت من العام للراغبين في السفر من دول القارة الإفريقية.

يذكر أن قانون الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدأ في عام 1990 ببرنامج تأشيرة التنوع (DV) والذي يوفر إلى ما يقرب من 55000 تأشيرة هجرة بالاختيار العشوائي (القرعة) حيث يسمح هذا القانون لمواطني البلدان ذات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة وفقا للشروط المحددة والتي تم وضعها بعناية.

أسباب رفض طلبات الهجرة العشوائية لأمريكا (اللوتري) 2023

هناك العديد من الأسباب التي يمكن من خلالها رفض طلبات الهجرة لأمريكا والتي تتلخص فيما يلي:-

عدم استيفاء شروط الأهلية مثل الجنسية أو المستوى التعليمي أو مهارات اللغة.

تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.

بعد اجتياز الفحص الطبي.

الفشل في اجتياز مقابلة الهجرة مع مسؤولي السفارة الأمريكية.

تقديم طلب غير مكتمل الأركان.

عدم تقديم المستندات المطلوبة.

وجود سجل جنائي أو أمني.

وجود مخاوف بشأن إمكانية الهجرة الغير شرعية.

عدم وجود روابط قوية في بلد المنشأ.

الشروط المطلوبة للتقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا 2023

عقب تحديد آخر موعد لتقديم الهجرة العشوائية لامريكا 2023 يتوجب على الراغبين في التقديم معرفة الشروط الواجب توافرها في المتقدم وهي كما يلي:-

أن يكون المتقدم من أحد البلاد المسموح لها بتقديم طلب الهجرة.

أن يكون حاملا شهادة تعليمية خاصة أو ما يعادلها.

أن يكون ناجحا في مرحلتين دراسيتين على الأقل.

أن يقدم شهادة إنهاء من الخدمة العسكرية وصورة بطاقة الرقم القومي.

أن يكون أكبر من 18 سنة.

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