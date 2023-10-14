السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أخر يوم للتقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا "اللوتري" 2024

الهجرة العشوائية
الهجرة العشوائية لأمريكا

يسعى عدد كبير من المواطنين خلال هذه الفترة إلى معرفة أخر يوم للتقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا "اللوتري" 2024 وذلك عقب إعلان وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية  فتح باب التقديم إلى الهجرة العشوائية إليها من الوطن العربي وكل دول العالم.

أخر يوم للتقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا "اللوتري"

وقد أوضحت الخارجية الأمريكية أن أخر يوم للتقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا "اللوتري" 2024، هو يوم 9 نوفمبر 2023 المقبل ؛ حيث بدأت من الجمعة الموافقة 6 أكتوبر لتتيح للأفراد التقدم للفوز بالهجرة إلى أمريكا  من كل أنحا العالم، وهي هجرة قانونية تتيحها الدولة للجميع.

كل ما تريد معرفته عن برنامج الهجرة لكندا 2023

مكاتب تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وتفاصيل الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية

موعد تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 والشروط المطلوبة

طريقة التقديم في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024 

يتاح للشخص الراغب في الهجرة العشوائية لأمريكا التقدم بعد اتباع الخطوات الأتية: 

  1. دخول موقع قرعة الهجرة العشوائية التي أتاحتها الخارجية من خلال هذا الرابـــــــــــــــط.
  2. يتم اختيار submit an entry.
  3. وبعدها سيجب على الشخص إدخال البيانات الشخصية مع وضع في الاعتبار أن تكون اللغة الإنجليزية.
  4. إضافة صورة شخصية مأخوذة بخاصية المسح الضوئي "سكان" حسب المطلوب من الموقع.
  5. التأكد من دقة وصحة البيانات التي أدخلتها ثم اضغط على زر submit.
  6. وبعدها ستتلقى رقم تأكيد التسجيل الذي يجب عليك الاحتفاظ به لأنك ستحتاج في المستقبل إذا تم اختيارك وفزت بالقرعة بعد أن تكون قدمت بعد معرفة موعد قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024.

رابط التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا

مكاتب تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وتفاصيل الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية

الشروط المطلوبة للتقديم في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024 

عند معرفة موعد قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024 يجب على المتقدم معرفة شروط الترشح حتى يتم اختياره وأبرزها كما يلي: 

  1. أن تكون من الدول المسموح لها بالتقدم للهجرة.
  2. وأن تكون حاملا شهادة تعليمية خاصة أو ما يعادلها.
  3. وأن يكون الشخص ناجحا في مرحلتين دراستين على الأقل.
  4. وأن يقدم الشهادة الخاصة بإنهاء الخدمة العسكرية وتقديم صورة من البطاقة الشخصية.
  5. وأن يكون الشخص أكبر من 18 سنة.
  6. وأن تسجل طلبا واحد بهذه المعلومات وأن تمتلك خبرة لا تقل عن سنتين خلال السنوات الخمسة السابقة لأصحاب. الحرف والمهن، سوف تفقد فرصتك فى مراجعة طلبك إذا قمت بالتقديم أكثر من مرة.

اقرأ أيضا 

الأوراق المطلوبة للتقديم في الهجرة العشوائية 

أخر يوم للتقديم في الهجرة العشوائية الهجرة العشوائية الهجرة العشوائية لأمريكا اللوتري وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية

مواد متعلقة

كل ما تريد معرفته عن برنامج الهجرة لكندا 2023

الأكثر قراءة

إلغاء المؤتمر الصحفى بين وزيرى خارجية مصر وألمانيا بناءً على طلب برلين

توجيهات عاجلة من وزير التنمية المحلية للمحافظين بشأن مبادرة تخفيض الأسعار

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

تورط نيمار وفينسوس وريتشارلون فى فضيحة أخلاقية مع البرازيل

4 مرشحين رسميين للانتخابات الرئاسية 2024 حتى الآن.. فمن هم؟

مراسل "إكسترا لايف" يكشف القائمة المبدئية للمرشحين لرئاسة مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

لقاء وزيرى خارجية مصر وألمانيا.. شكرى يؤكد ضرورة الوقف الفورى للتصعيد فى غزة

256 شهيدًا بينهم 20 طفلًا خلال 24 ساعة جراء القصف على غزة

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 