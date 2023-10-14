يسعى عدد كبير من المواطنين خلال هذه الفترة إلى معرفة أخر يوم للتقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا "اللوتري" 2024 وذلك عقب إعلان وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية فتح باب التقديم إلى الهجرة العشوائية إليها من الوطن العربي وكل دول العالم.

أخر يوم للتقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا "اللوتري"

وقد أوضحت الخارجية الأمريكية أن أخر يوم للتقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا "اللوتري" 2024، هو يوم 9 نوفمبر 2023 المقبل ؛ حيث بدأت من الجمعة الموافقة 6 أكتوبر لتتيح للأفراد التقدم للفوز بالهجرة إلى أمريكا من كل أنحا العالم، وهي هجرة قانونية تتيحها الدولة للجميع.

طريقة التقديم في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024

يتاح للشخص الراغب في الهجرة العشوائية لأمريكا التقدم بعد اتباع الخطوات الأتية:

دخول موقع قرعة الهجرة العشوائية التي أتاحتها الخارجية من خلال هذا الرابـــــــــــــــط. يتم اختيار submit an entry. وبعدها سيجب على الشخص إدخال البيانات الشخصية مع وضع في الاعتبار أن تكون اللغة الإنجليزية. إضافة صورة شخصية مأخوذة بخاصية المسح الضوئي "سكان" حسب المطلوب من الموقع. التأكد من دقة وصحة البيانات التي أدخلتها ثم اضغط على زر submit. وبعدها ستتلقى رقم تأكيد التسجيل الذي يجب عليك الاحتفاظ به لأنك ستحتاج في المستقبل إذا تم اختيارك وفزت بالقرعة بعد أن تكون قدمت بعد معرفة موعد قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024.

الشروط المطلوبة للتقديم في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024

عند معرفة موعد قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024 يجب على المتقدم معرفة شروط الترشح حتى يتم اختياره وأبرزها كما يلي:

أن تكون من الدول المسموح لها بالتقدم للهجرة. وأن تكون حاملا شهادة تعليمية خاصة أو ما يعادلها. وأن يكون الشخص ناجحا في مرحلتين دراستين على الأقل. وأن يقدم الشهادة الخاصة بإنهاء الخدمة العسكرية وتقديم صورة من البطاقة الشخصية. وأن يكون الشخص أكبر من 18 سنة. وأن تسجل طلبا واحد بهذه المعلومات وأن تمتلك خبرة لا تقل عن سنتين خلال السنوات الخمسة السابقة لأصحاب. الحرف والمهن، سوف تفقد فرصتك فى مراجعة طلبك إذا قمت بالتقديم أكثر من مرة.

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