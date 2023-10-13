مكاتب تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وتفاصيل الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية

الهجرة العشوائية إلى أمريكا هي برنامج قرعة سنوية للحصول على رخصة الإقامة الدائمة والمعروفة باسم البطاقة الخضراء (بالإنجليزية: Green Card)‏ في الولايات المتحدة الأمريكية بتفويض من الكونغرس وتديره وزارة الخارجية الأمريكية، يهدف البرنامج إلى تنويع السكان المهاجرين ويستهدف الدول ذات معدل هجرة منخفض للولايات المتحدة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

مكاتب تقديم الهجرة إلى أمريكا

هناك العديد من مكاتب تقديم الهجرة إلى أمريكا في مختلف أنحاء العالم. تقدم هذه المكاتب خدمات المساعدة في إعداد طلبات الهجرة إلى الولايات المتحدة:

Anker Immigration: مكتب محاماة متخصص في الهجرة إلى الولايات المتحدة، ويقدم خدماته في جميع أنحاء العالم.

CitizenPath: شركة تقدم خدمات المساعدة الذاتية في الهجرة إلى الولايات المتحدة.

Immigration Help: شركة تقدم خدمات المساعدة في الهجرة إلى الولايات المتحدة، وتمتلك مكاتب في العديد من البلدان.

MyVisaLawyer: شركة تقدم خدمات المساعدة في الهجرة إلى الولايات المتحدة، وتمتلك مكاتب في العديد من البلدان.

VisaPro: شركة تقدم خدمات المساعدة في الهجرة إلى الولايات المتحدة، وتمتلك مكاتب في العديد من البلدان.

موعد تقديم الهجرة العشوائية لامريكا

يأتي موعد تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 في شهر أكتوبر من كل عام وينتهي في شهر نوفمبر.

خطوات تقديم الهجرة العشوائية لامريكا 2023

زيارة موقع وزارة الخارجية الأمريكية المخصص للبرنامج.

إنشاء حساب جديد.

ملء استمارة التقديم.

تحميل صورة شخصية ونسخ من المستندات المطلوبة.

دفع رسوم التقديم، حيث تبلغ رسوم التقديم على برنامج الهجرة العشوائية 330 دولارًا أمريكيًا.

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نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

ويبدأ الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لامريكا 2023 في شهر مايو من العام المقبل 2024

يتم تحديد موعد مقابلة الفوز ببرنامج الهجرة العشوائية بعد إعلان النتائج، ويمكن للمرشحين الفائزين بالهجرة العشوائية السفر إلى الولايات المتحدة بعد الحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة.

يمنح برنامج الهجرة العشوائية الفائزين بالإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمنحهم الحق في العمل والدراسة والعيش في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل قانوني.

يتم اختيار الدول المؤهلة للتقديم على برنامج الهجرة العشوائية بناءً على معدل الهجرة من تلك الدول إلى الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس الأخيرة، يتم تقسيم الدول المؤهلة إلى ستة مناطق جغرافية، ويتم تخصيص 55000 تأشيرة للبرنامج، مع توزيعها على المناطق الجغرافية التالية:

إفريقيا: 15000 تأشيرة.

آسيا: 40000 تأشيرة.

أوروبا: 5500 تأشيرة.

الكاريبي: 7500 تأشيرة.

أمريكا الوسطى والجنوبية: 15000 تأشيرة.