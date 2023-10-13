الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كل ما تريد معرفته عن برنامج الهجرة لكندا 2023

كندا
كندا

يبحث الكثير من الراغبين في الهجرة إلى كندا عن سبل الوصول إلى طرق آمنة ومضمونة، فكندا من الدول التي تأتي في المراتب الأولى أمام الراغبين في الهجرة سواء للعمل أو الدراسة وهي دولة مناسبة لهم من حيث مراعاة العرب ويمكن العيش فيها بسلام مع قوانين تحمي من العنصرية والتنمر.

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التقديم للهجرة إلى كندا 2023 

وتحرص الدستور على تقديم كافة الخدمات الإخبارية التي يبحثوا عنها عبر محركات البحث وفي السطور التالية نرصد للراغبين في الهجرة إلى كندا  كافة الخطوات لتقديم طلباتهم من خلال الموقع الرسمي للهجرة إلى كندا.

رابط التقديم في الهجرة إلى كندا 2023

يمكن للراغبين في الهجرة إلى كندا تقديم طلباتهم من خلال خلال الدخول على الموقع الرسمي للهجرة الكندية واتباع الخطوات التالية

خطوات تقديم الهجرة إلى كندا 2023

رابط التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا

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  1. فتح حساب إلكتروني على الموقع الرسمي للهجرة إلى كندا.
  2. ملء طلب الهجرة وتقديمه.
  3. دفع رسوم الهجرة.
  4. حضور مقابلة شخصية مع دائرة الهجرة الكندية في السفارة الكندية في مصر.
  5. تقديم الوثائق المطلوبة للتقديم في الهجرة إلى كندا.

 

الأوراق اللازمة للهجرة لكندا 2023

يذكر أن  الوثائق المطلوبة للتقديم في الهجرة إلى كندا  تختلف حسب البرنامج المراد التقدم إليه سواء الدراسة أو العمل أو برامج المعايشة والتطوع أو برنامج العمالة الماهرة أو برنامج الأسرة فضلًا عن برنامج النقاط، ولكن هذه الوثائق المتعارف عليها تأتي فيما يلي:

 

  • جواز سفر ساري المفعول.
  • شهادة ميلاد.
  • شهادة زواج أو طلاق (إن وجد).
  • شهادة الميلاد للأطفال (إن وجد).
  • شهادة التعليم.
  • شهادة خبرة العمل.
  • شهادة اللغة.
  • سيرة ذاتية.

تكلفة الهجرة إلى كندا

تختلف تكلفة الهجرة إلى كندا حسب البرنامج المراد التقدم إليه، ولكن بشكل عام تتضمن هذه التكلفة ما يلي:

رسوم الهجرة: 150 دولار كندي.

رسوم اختبار اللغة: 200 دولار كندي.

ورسوم تقييم الشهادة: 100 دولار كندي.

رسوم معالجة الطلب: 700 دولار كندي (خاصة ببرنامج Express Entry).

المزايا التي يحصل عليها المهاجرون إلى كندا

يحصل المهاجرون إلى كندا على العديد من المزايا، ومن أبرز هذه المزايا ما يلي:

الإقامة الدائمة في كندا.

حق العمل والدراسة في كندا.

حق الإقامة في كندا مع العائلة.

حق الحصول على الجنسية الكندية بعد 5 سنوات من الإقامة الدائمة.

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