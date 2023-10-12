الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة الهجرة توقع بروتوكولًا جديدًا لدعم قطاع الصحة

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة "معًا للشفاء" لتقديم الدعم فى المجال الصحي ونشر التوعية الصحية والتثقيف الطبي ضمن المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" و"حياة كريمة"، بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين والقنوات الفضائية، داخل مقر وزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وقالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن بروتوكول اليوم يهدف لدعم المنظومة الصحية بمصر، قائلة: نؤسس شراكات مع المجتمع المدني والمؤسسات التي تحقق إنجازات على أرض الوطن ويشهد لها بالخبرة والالتزام، ومؤسسة "معًا للشفاء" من ضمنهم، ولقاء اليوم وتوقيع البرتوكول يأتي اهتمامًا بقطاع الصحة في جميع ربوع مصر.

وأشارت السفيرة سها جندي إلى لقائها مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بمدينة العلمين الجديدة، والذي بحث طلبات الأساتذة الأطباء المصريين بالخارج وإمكانية استفادة وزارة الصحة من وجودهم بالإجازات لدعم المجال الصحي في مصر، حيث تم الاتفاق على أن تتم موافاة وزارة الصحة بأسماء الأطباء المصريين وتخصصاتهم في مختلف مجالات التعاون التي أعربوا عن رغبتهم إفادة وطنهم بها، لدعم المنظومة الصحية بمصر بخبراتهم التي اكتسبوها بالخارج، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج ثروة لا تقدر بثمن.. وجزء أصيل من بناء الوطن

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وزيرة الهجرة: موجودة مع المصريين بالخارج عبر وسائل التواصل وأتلقى أى شكاوى

 

البروتوكول لدعم قطاع الصحة بمصر

وأشارت جندي إلى أن هذه كانت أحد مطالب واحتياجات الأطباء المصريين بالخارج، والتي نقلها الأطباء خلال لقاءاتها مع الجاليات المصرية بالخارج عبر "فيديو كونفرانس" في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، والتي نقلتها للدكتور خالد عبدالغفار، لافتة إلى أن هذه الاحتياجات تمثلت في طلب تيسير إجراءات استخراج تصريح مزاولة المهنة، فضلًا عن رغبة المجلس الطبي بتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، التعاون مع وزارة الصحة والاستعانة بالأطباء المصريين أعضاء المجلس، من ذوي التخصصات الدقيقة والخبرات الكبيرة في جهود الوزارة لدعم المنظومة الصحية بمصر من خلال اتفاق يتم توقيعه مع المجلس الطبي المصري.

وأوضحت الوزيرة أن هناك عددًا كبيرًا من الأطباء المصريين بالخارج أصحاب الخبرات الكبيرة في كل المجالات الطبية، لديهم الرغبة في خدمة وطنهم والمساهمة في دعم المنظومة الصحية في مصر لصالح المواطن المصري، كما أن هناك أيضًا رغبة من عدد من الأطباء المصريين بالخارج لدعم جهود الدولة، ضمن استراتيجية تطوير منظومة السياحة العلاجية في مصر، وكذا إجراء العمليات الجراحية خلال فترة وجودهم في مصر، بالإضافة إلى رغبتهم في التبرع بأجهزة طبية، داعية الأطباء إلى استكمال الاستمارة حتى يتم التنسيق والتعاون مع وزارة الصحة والسكان لتلبية رغباتهم، معربة عن تقديرها لروح الولاء والانتماء تجاه وطنهم الأم.

وقد أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الأيام الماضية، استمارة إلكترونية لتسجيل من يرغب من الأطباء المصريين بالخارج في دعم المنظومة الصحية في مصر وخصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك تنفيذًا لطلبات أساتذة الطب والأطباء المصريين في الخارج، بدعم المجال الصحي والطبي في مصر، لما لديهم من رغبة في رد الجميل ودعم وطنهم الذي يدينون له بما حققوه من نجاح، وطلبهم من وزارة الهجرة المشاركة بكل الأشكال في دعم المجال الطبي والتدريب والمستلزمات الطبية في مصر.

وزارة الهجرة بروتوكول الهجرة المجال الصحي حياة كريمه التوعية الصحية السفيرة سها جندي

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