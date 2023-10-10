الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزيرة الهجرة: موجودة مع المصريين بالخارج عبر وسائل التواصل وأتلقى أى شكاوى

سها جندي
سها جندي

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مصر دولة متحضرة وذات سيادة ولها مستقبل وقادرة على التواجد في كل مكان، مؤكدة أن لدينا مصريين في كل مكان بالعالم.

وأضافت، خلال لقائها في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع  عبر فضائية dmc، أنها كانت حريصة في كل الجولات التي تقوم بها أن تكون الزيارة افتراضية قبل أن تكون حقيقية واجتمعت مع المواطنين في 63 دولة عبر زووم، وعرضت عليهم كل الخدمات التي تقدمها الوزارة، وعند الزيارة الفعلية لهذه الدولة تقوم بمقابلة المسئولين عن الجالية.

مناقشتها لأوضاع المصريين بالسعودية

وتابعت، أنها خلال زيارتها للسعودية حرصت على مقابلة وزير الموارد البشرية وعمل مباحثات معه، وكذلك وزارة الخارجية، مشيرة إلى أنها من خلال الزيارة، تم وضع آلية عمل مباشرة بين وزارة الخارجية والهجرة لمناقشة أوضاع المصريين في حال اختفاء أحدهم أو سجنه، لأنها هي التي تقوم بالتنسيق. 

وأكدت أنها تناقش كل ما له علاقة بالعمل والحقوق مع وزارة الموارد البشرية بحق المصريين العاملين بالسعودية، مؤكدة أنها موجودة مع المصريين بالخارج عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأي مشكلة يستطيع أحدهم إرسالها إليها مباشرة أو لأى أحد من فريق الوزارة.

السفيرة سها جندي المصريين بالخارج وسائل التواصل الاجتماعي مشكلة لأوضاع المصريين السعودية

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