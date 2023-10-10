الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة الهجرة تتواصل مع سفير مصر فى تل أبيب لإجلاء 30 مصريًا

السفيرة سها جندي،
السفيرة سها جندي،

تلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استغاثات من نحو 30 مصريا يحملون الجنسية الكندية، موجودين في الأراضي المقدسة لإتمام الشعائر الدينية لمساعدتهم في الخروج عقب اندلاع الأحداث الجارية في قطاع غزة.

وعلى الفور، تواصلت السفيرة  سها جندي، وزيرة الهجرة، مع السفير خالد عزمي السفير المصري في تل أبيب، والذي بدوره أكد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لخروجهم سالمين وتم تعديل موعد مغادرتهم.

وعلى صعيد آخر، اطمأنت السفيرة سها جندي على أحوال المصريين الموجودين في قطاع غزة بعد التواصل مع السفير إيهاب سليمان السفير المصري في فلسطين، مؤكدًا أن المصريين بالقطاع جميعهم بخير، معربا عن أمله أن يعم السلام أرجاء القطاع؛ حقنًا للدماء وتأمينًا لوصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها.

رئيس "الوطنية للانتخابات" يبحث مع وزيرة آليات تصويت المصريين فى الخارج
 

وصباح اليوم استقبل المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمقر الهيئة، لبحث الآليات الخاصة بتصويت المصريين المقيمين في الخارج خلال الانتخابات الرئاسية المرتقبة والاستعدادات الجارية لذلك، وذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزيرة الهجرة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، والأستاذة سلمى صقر معاون وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

في بداية اللقاء، هنأت السفيرة سها جندي، المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بمناسبة صدور قرار تعيينه، مثمنة الجهد الكبير الذي تبذله الهيئة الوطنية للانتخابات في كل الاستحقاقات الانتخابية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن للهيئة دورًا كبيرًا في نجاح كافة هذه الاستحقاقات والانتخابات وسط أجواء من الشفافية، وأيضًا وسط تسهيلات على المواطنين سواء بالداخل أو الخارج خلال مشاركتهم في العملية الانتخابية.

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