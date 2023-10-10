الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس "الوطنية للانتخابات" يستقبل وزيرة الهجرة لبحث آليات تصويت المصريين فى الخارج

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

استقبل المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمقر الهيئة، اليوم، لبحث الآليات الخاصة بتصويت المصريين المقيمين في الخارج خلال الانتخابات الرئاسية المرتقبة والاستعدادات الجارية لذلك. 

جاء ذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزيرة الهجرة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، وسلمى صقر، معاون وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وزيرة الهجرة: "الوطنية للانتخابات" لها دور كبير في نجاح الاستحقاقات الانتخابية وسط أجواء من الشفافية

في بداية اللقاء، هنأت السفيرة سها جندي، المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بمناسبة صدور قرار تعيينه، مثمنة الجهد الكبير الذي تبذله الهيئة الوطنية للانتخابات في كل الاستحقاقات الانتخابية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن للهيئة دورًا كبيرًا في نجاح كل هذه الاستحقاقات والانتخابات وسط أجواء من الشفافية، وأيضًا وسط تسهيلات على المواطنين سواء بالداخل أو الخارج خلال مشاركتهم في العملية الانتخابية.

وأوضحت وزيرة الهجرة أنه كان هناك تعاون وتنسيق مستمر بين الهيئة الوطنية للانتخابات، وبين وزارة الهجرة لتوفير كل التسهيلات للمصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات السابقة، وسيستمر هذا التعاون والتنسيق خلال الانتخابات الرئاسية، مؤكدة الدور الوطني الذي يقوم به المصريون بالخارج تجاه وطنهم ومشاركتهم في كل الاستحقاقات الدستورية وفي الحياة السياسية بوطنهم الأم.

من جانبه، رحب المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بالسفيرة سها جندي، معربًا عن تقديره لما تقوم به من دور كبير في رعاية المصريين بالخارج، وتلبية كل احتياجاتهم، مؤكدًا تقديم كل أشكال الدعم لوزارة الهجرة، وتوضيح كل الإجراءات التي تخص المصريين بالخارج خلال عملية التصويت.

التوجيه بموافاة وزارة الهجرة بكل الإجراءات التي من شأنها التيسير على المصريين بالخارج خلال التصويت

 

وخلال اللقاء، وجه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بموافاة وزارة الهجرة بآليات وضوابط التصويت الخاصة بالمصريين بالخارج، وكل الإجراءات التي من شأنها التيسير على المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية، وكذلك المواد الإعلامية المعدة لتلك الإجراءات وكيفية التصويت.

نشر ضوابط تصويت المصريين بالخارج والأسئلة التي ترد للوزارة وإلى الهيئة على الموقع الرسمي لـ"الهجرة"

وفي هذا الصدد، أعلنت السفيرة سها جندي أنه سيتم نشر ضوابط تصويت المصريين بالخارج، وكذلك الأسئلة الشائعة وإجاباتها التي ترد إلى الوزارة وإلى الهيئة الوطنية للانتخابات، على الموقع الرسمي لوزارة الهجرة، ومنصاتها على موقع التواصل الاجتماعي، حتى يتسنى للمصري المقيم بالخارج معرفة كل الضوابط اللازمة للتصويت، وكل المعلومات التي تساعده على المشاركة بالعملية الانتخابية.

وتناول اللقاء إمكانية زيادة عدد لجان التصويت وفقًا للمناطق ذات الكثافة العلية من المصريين بالخارج، تيسيرًا على المصريين بالخارج للمشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، بالإضافة إلى الأوراق الثبوتية المطلوبة من المصري بالخارج، ليتمكن من المشاركة في الانتخابات.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت، في مؤتمر صحفي، عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، حيث تقرر إجراء تصويت المصريين المقيمين بالخارج في هذه الانتخابات أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، وإجراء جولة الإعادة أيام 5 و6 و7 يناير المقبل.

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