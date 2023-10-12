الخميس 12 أكتوبر 2023
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مصر

رابط التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا

الهجرة العشوائية
الهجرة العشوائية لأمريكا

مع إعلان فتح باب الهجرة إلى أمريكا خلال الأيام القليلة الماضية شغل أذهان المواطنين معرفة رابط التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا عبر جوجل، حيث أن بدأ التقديم على قرعة الهجرة لأمريكا، يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر 2023، لذا يكثر الحديث حول الشروط وخطوات التقديم.

رابط التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا

وفي هذا السياق تنشر «الدستور» في هذا التقرير تفاصيل التقديم على الهجرة العشوائية إلى أمريكا.

موعد تقديم قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا

بدأ التقديم على الهجرة العشوائية إلى أمريكا للتسجيل في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا، وذلك بداية من يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر 2023، وسيستمر إلى يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر المقبل.

كيف يتم التسجيل في القرعة الامريكية

  • ويتيح لجميع الراغبين في التسجيل في الهجرة إلى أمريكا التقدم وذلك من خلال الرابط التالي (اضغط من هنا).
  • قراءة التعليمات الخاصة وذلك بالتقديم في برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا وتكون بعناية.
  • تأكد أن صورتك ستتوافق تمامًا مع متطلبات صورة الدخول في برنامج الهجرة العشوائية؛ لكي لا يتم استبعادك.
  • ثم اختر بدء الدخول (begin an entry).
  • اكتب الحروف كما ستظهر في الصورة.
  • إدخال البيانات الشخصية وتكون باللغة الإنجليزية بدقة.
  • ضع صورة شخصية وذلك طبق المطلوب من الموقع.
  • واضغط على زر (submit).
  • ثم بعد ذلك سيتلقى المتقدم رقم تأكيد التسجيل، الذي سيجب الاحتفاظ به، لأنك سوف تكون في حاجة إليه وذلك عند الاستعلام عن نتيجة القرعة في شهر مايو 2024.

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شروط التقديم في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا

أنشأ قانون الهجرة في أمريكا لعام 1990 برنامج تأشيرة التنوع (DV)، والذي يوفر ما يصل إلى 55000 تأشيرة هجرة بالاختيار العشوائي؛ ويسمح هذا البرنامج لمواطني البلدان ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة، وتتمثل شروط التقديم على الهجرة ما يلي:

  1. أن يكون المتقدم من الدول المسموح لها بالتقدم في الهجرة العشوائية لأمريكا والتي تتضمن مصر والمغرب والكويت والبحرين والعراق والأردن ولبنان وقطر والسعودية وسوريا.
  2. لا يوجد حد أدنى لسن التقديم.
  3. يشترط الحصول على تعليم ثانوي أو خبرة في العمل.
  4. إكمال عملية التسجيل الإلكترونية لبرنامج DV‏.
  5. التقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا مجاني.
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