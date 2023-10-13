الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وكيل "الصحفيين" بغزة: العدو قتل 40 فلسطينيًا

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال عاهد فروانة، وكيل نقابة الصحفيين في غزة، إن العدو الصهيوني يطالب من أبناء الشعب الفلسطيني أن يتركوا منازلهم، ثم يستهدفهم في شارع صلاح الدين، وهو أكبر شارع رئيسي في قطاع غزة؛ مما أدى إلى استشهاد أكثر من 40 مواطنا وإصابة 150 حتى الآن، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأضاف "فراونة" في مداخلة هاتفية في برنامج "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر شاشة قناة "صدى البلد"، أن الأمر يزداد كارثية بسبب القصف المستمر للمباني والأبراج؛ مما رفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر وحتى وقتنا الحالي، إلى أكثر من 1700 شهيد فلسطيني، و6 آلاف جريح، بالإضافة إلى مئات المفقودين الذين لم يتم التعرف على مصائرهم.

وأوضح وكيل نقابة الصحفيين في غزة أن هناك العديد من المفقودين تحت الأنقاض الآن، لا تستطيع قوات الدفاع المدني انتشالهم نظرًا لضعف الإمكانيات، ومواصلة القصف الذي تقوم به دولة الاحتلال.  

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