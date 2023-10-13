قبل أيام فتحت أبواب التقديم إلى قرعة الهجرة العشوائية وكثر معها التساؤل عن موعد تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 والشروط المطلوبة عبر جوجل، وسيستمر 34 يومًا ويتمكن من يرغب في التقديم باتخاذ مجموعة من الإجراءات.

موعد تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 والشروط المطلوبة

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير موعد تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 والأوراق المطلوبة.

ويتساءل كثيرون عن خطوات التسجيل بقرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا، والتي بدأت يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر/تشرين الأول لعام 2023، وستستمر إلى يوم 7 نوفمبر 2023.

نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024.. موعد إعلان قرعة اللوتري

ووفقًا إلى موقع سفارة الولايات المتحدة بمصر، فإن قانون الهجرة قد أنشئ بعام 1990 في برنامج تأشيرة التنوع (DV)، والذي سيوفر ما سيصل إلى 55000 تأشيرة هجرة عبر الاختيار العشوائي.

ويسمح البرنامج للأشخاص من هاتان البلدان ذات معدلات الهجرة المنخفضة فقط في الهجرة إلى الولايات المتحدة؛ ويتاح التقدم بطلب للحصول على تأشيرات هجرة للولايات المتحدة عبر اتباع خطوات عدة.

شروط التقديم على الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2024

تتمثل شروط التقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا 2023/2024 فيما يلي:

أن يكون المواطن المتقدم مواطنًا لدولة ذات معدلات هجرة منخفضة إلى الولايات المتحدة، وتعتمد هذه الشروط على عدد المتقدمين من كل دولة في السنوات الأخيرة.

أن يكون المواطن المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو أن يكون لديه خبرة عمل لمدة سنتين في مهنة تتطلب تدريبًا لمدة عامين على الأقل.

أن يكون المواطن المتقدم قادرًا على القراءة والكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية.

أن يكون المواطن المتقدم حسن السيرة والسلوك، ولا يحمل أي سوابق جنائية.

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وتبلغ قيمة التقديم 330 دولارًا أمريكيًا، فيما يتاح التحقق من شروط تقديم الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2024 وذلك من خلال الموقع الرسمي للهجرة العشوائية من هنا.

ولاسيما أن بدأت قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024، من يوم الجمعة الماضي 6 أكتوبر 2023، وتستمر حتى 9 نوفمبر 2023 القادم في مدة تتجاوز الشهر؛ لكي تتيح للأفراد التقدم للفوز بالهجرة لأمريكا.