الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 والشروط المطلوبة

الهجرة العشوائية
الهجرة العشوائية لأمريكا

قبل أيام فتحت أبواب التقديم إلى قرعة الهجرة العشوائية وكثر معها التساؤل عن موعد تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 والشروط المطلوبة عبر جوجل، وسيستمر 34 يومًا ويتمكن من يرغب في التقديم باتخاذ مجموعة من الإجراءات.

موعد تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 والشروط المطلوبة

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير موعد تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 والأوراق المطلوبة.

ويتساءل كثيرون عن خطوات التسجيل بقرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا، والتي بدأت يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر/تشرين الأول لعام 2023، وستستمر إلى يوم 7 نوفمبر 2023.

نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024.. موعد إعلان قرعة اللوتري

ووفقًا إلى موقع سفارة الولايات المتحدة بمصر، فإن قانون الهجرة قد أنشئ بعام 1990 في برنامج تأشيرة التنوع (DV)، والذي سيوفر ما سيصل إلى 55000 تأشيرة هجرة عبر الاختيار العشوائي.

ويسمح البرنامج للأشخاص من هاتان البلدان ذات معدلات الهجرة المنخفضة فقط في الهجرة إلى الولايات المتحدة؛ ويتاح التقدم بطلب للحصول على تأشيرات هجرة للولايات المتحدة عبر اتباع خطوات عدة.

شروط التقديم على الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2024

تتمثل شروط التقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا 2023/2024 فيما يلي:

  • أن يكون المواطن المتقدم مواطنًا لدولة ذات معدلات هجرة منخفضة إلى الولايات المتحدة، وتعتمد هذه الشروط على عدد المتقدمين من كل دولة في السنوات الأخيرة.
  • أن يكون المواطن المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو أن يكون لديه خبرة عمل لمدة سنتين في مهنة تتطلب تدريبًا لمدة عامين على الأقل.
  • أن يكون المواطن المتقدم قادرًا على القراءة والكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية.
  • أن يكون المواطن المتقدم حسن السيرة والسلوك، ولا يحمل أي سوابق جنائية.

اقرأ أيضًا:

 رابط التسجيل فى "اللوترى الأمريكى" وموعد انتهاء التقديم

رابط التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا

مصر والأمم المتحدة تحتفلان بنجاح مشروع تشغيل الشباب للحد من الهجرة غير النظامية

وتبلغ قيمة التقديم 330 دولارًا أمريكيًا، فيما يتاح التحقق من شروط تقديم الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2024 وذلك من خلال الموقع الرسمي للهجرة العشوائية من هنا.

ولاسيما أن بدأت قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024، من يوم الجمعة الماضي 6 أكتوبر 2023، وتستمر حتى 9 نوفمبر 2023 القادم في مدة تتجاوز الشهر؛ لكي تتيح للأفراد التقدم للفوز بالهجرة لأمريكا.

موعد تقديم الهجرة العشوائية لامريكا تقديم الهجرة العشوائية لامريكا 2024 تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا الهجرة العشوائية لأمريكا الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 العشوائية لأمريكا 2024 والشروط المطلوبة الهجرة العشوائية

مواد متعلقة

وزيرة الهجرة تكشف سبب تجديد مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج بعد توقفها

الهجرة العشوائية لأمريكا.. كل ما تريد معرفته عن اللوتري 2024

الأكثر قراءة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا

"القاهرة الإخبارية" تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلى على كادرها وتحمله مسئولية سلامة الطاقم

مسجلًا 1300 قتيل.. الاحتلال الإسرائيلى يعثر على 30 جثة فى مستوطنة "بئيرى"

أحمد الطاهرى: انقطاع الاتصال مع طاقم "القاهرة الإخبارية" فى قطاع غزة

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإلغاء قرار إخلاء شمال قطاع غزة من سكانه

أشتية: القيادة المصرية تعى ما يقوم به الاحتلال من محاولات لتهجير الفلسطينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

مدحت بشاى

لعبة أمم على حدودنا الأبية

عبد الرحيم طايع

حتى يكون موقفنا كموقف الرئيس

لواء.حمدى البطران

الرئيس.. وحرائق الجيران

محمد رفعت

الحل المصرى!

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الثانية.. وزير خارجية بريطانيا يتصل بسامح شكرى بشأن التصعيد فى غزة

الاحتلال: اعتقلنا 220 فلسطينيًا بينهم 130 ينتمون لحماس منذ بدء "طوفان الأقصى"

بينهم نساء وأطفال.. استشهاد 100 فلسطينى فى غزة اليوم