عاجل.. رابط التسجيل فى "اللوترى الأمريكى" وموعد انتهاء التقديم

أتاحت الخارجية الأمريكية التسجيل في اللوتري الأمريكي للهجرة العشوائية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر وفق بعض الشروط التي وضعتها لقبول طلب التسجيل في القرعة الأمريكية.

ومع استمرار مهلة التقديم تعرض "الدستور" في التقرير التالي رابط موقع الهجرة الأمريكي الرسمي للتقديم في اللوتري الأمريكي.

موقع الهجرة الأمريكي الرسمي

يستطيع الراغبون في اللوتري الأمريكي للحصول على فرصه السفر إلى الولايات المتحدة والتي تفتح الباب أمام المصريين طوال حتى نوفمبر المقبل، زيارة موقع الهجرة الأمريكي الرسمي، وملأ الاستمارة الموجودة، ويمكنك ذلك بالضغط على الرابط التالي:

https://eg.usembassy.gov/ar/visas-ar/immigrant-visas-ar/diversity-visa-ar/

ثم اقرأ تعليمات التسجيل بعناية، وقم بإنشاء حساب على الموقع، واملأ استمارة التسجيل، وقم بتحميل صورة شخصية لك، ثم قم بدفع رسوم التقديم البالغة 330 دولار.

وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية من تحري الدقة والصدق أثناء كتابة البيانات المشاركين لتجنب الرفض، لذا يجب أن تكون الصور المرفقة بطلب اللوتري الأمريكي حديثة وغير معدلة، وتطابق المعلومات المقدمة مع الواقع كالحالة الاجتماعية وعدد الأطفال، يجب على المتقدمين التسجيل باستخدام بلد ميلادهم، وليس بلد إقامتهم، وتنطبق هذه القاعدة دون استثناء ويجب اتباعها بعناية.

وعدم إجراء أي تغييرات في جواز السفر؛ لأنه قد يسبب فقدان الحصول على التأشيرة، بعد تقديم طلب التأشيرة يجب الاحتفاظ برقم تأكيد النموذج، إذ أن السفارات والقنصليات الأمريكية تمنحه مرة واحدة.

متى ينتهي التسجيل في اللوتري الأمريكي؟

تفتحت وزارة الخارجية الأمريكية تقديم اللوتري الأمريكي عبر الإنترنت خلال فترة التسجيل المحددة في أكتوبر ونوفمبر من كل عام، وتنتهي فترة التسجيل لبرنامج تأشيرات التنوع لعام 2025 في 7 نوفمبر 2023.

وحددت الخارجية الأمريكية عدة شروط للتقديم على اللوتري الأمريكي، ومنها أن تكون مواطنًا من بلد مؤهل، أن تكون حاصلًا على تعليم ثانوي أو ما يعادله، أن يكون حاصلًا على شهادة ميلاد، أن يكون لديه جواز سفر ساري، ولديه خبرة لا تقل عن سنتين خلال الخمس سنوات السابقة مع تقديم ما يثبت ذلك لأصحاب المهن والحرف، و‏شهادة إنهاء الخدمة العسكرية أو شهادة تأجيل الخدمة هذا بالنسبة للأشخاص الذين تعد الخدمة العسكرية إلزامية في بلدانهم.