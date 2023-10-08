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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2024 وشروطها  

الهجرة العشوائية
الهجرة العشوائية إلى أمريكا

بدأت منذ أيام قليلة تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 وفق الشروط التي حددتها وزارة الخارجية الأمريكية عبر الموقع الإلكتروني لتقديم الهجرة العشوائية لامريكا 2024، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لامريكا 2024 ، وشروط التقديم فيها. 

موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2024          

بدأ تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 أول أمس الموافقة 6 أكتوبر 2023، وتستمر موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2024 هو يوم الجمعة الموافق 9 نوفمبر 2023. وسيتم إغلاق الموقع الإلكتروني للتقديم في الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، أي في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

نتيجة تقديم الهجرة لأمريكا 2024.. رابط وموعد التقديم على الهجرة العشوائية

لينك موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 وإجراءات الدخول والتسجيل

رابط تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 

يستطيع الراغبون في تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 الدخول عبر الرابط التالي 

ويمكنك تقديم طلب الهجرة العشوائية إلى أمريكا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية، من خلال الرابط التالي:

https://dvprogram.state.gov/

وحددت الخارجية الأمريكية شروط الهجرة العشوائية لأمريكا 2024، وهي أن يكون المتقدم من دولة مؤهلة للتقديم، وهي الدول التي لديها معدلات هجرة منخفضة إلى الولايات المتحدة. وتشمل الدول العربية المؤهلة للتقديم مصر والمغرب والكويت والبحرين والعراق والأردن ولبنان وقطر والسعودية وسوريا، أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وقادرًا على القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية حيث يتطلب برنامج الهجرة العشوائية إلى أمريكا أن يكون المتقدم قادرًا على القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية،  ويتم تقييم القدرة على اللغة الإنجليزية من خلال اختبار TOEFL أو IELTS.

ولا يحمل أي أحكام قضائية، ولا يعاني من أي أمراض خطيرة، قادرًا على تحمل نفقات المعيشة في الولايات المتحدة.

ويذكر أن التقديم على الهجرة العشوائية إلى أمريكا لا يضمن الفوز بالهجرة. فسيتم اختيار 55000 شخص فقط من بين جميع المتقدمين. ويتم الإعلان عن نتائج القرعة في شهر مايو 2024.

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فحص صورة اللوتري بعد فتح تسجيل قرعة الهجرة إلى أمريكا (تفاصيل)

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