لينك موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 وإجراءات الدخول والتسجيل

يسعي العديد من المواطنين حول العالم للدخول عبر موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2023

لمعرفة موعد وإجراءات التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا، والمعروفة أيضًا باسم قرعة التأشيرة أو برنامج تأشيرة الهجرة DV.

الهجرة العشوائية لأمريكا 2023

واللوتري الأمريكي هو برنامج سنوي تقدمه الحكومة الأمريكية للأشخاص من جميع أنحاء العالم للحصول على تأشيرة هجرة دائمة إلى الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يتم التقديم للوتري عبر موقع الهجرة العشوائية لأمريكا من خلال الموقع الإلكتروني للحكومة الأمريكية، يجب تقديم الطلب خلال فترة التقديم، والتي تبدأ في أكتوبر من كل عام وتنتهي في نوفمبر من نفس العام.

كما سيتم الإعلان عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا، بعد التسجيل على موقع الهجرة العشوائية إذا تم اختيار المتقدم، فسوف يتلقى رسالة إلكترونية تتضمن رقم التأكيد الخاص به.

أبرز الأوراق المطلوبة لبرنامج الهجرة لأمريكا 2023

تحتاج عملية التقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 لمجموعة من المستندات والأوراق، كما هو موضح في موقع الهجرة العشوائية لأمريكا وهي كالآتي:

النموذج DS-5501: هو النموذج الرئيسي للتقديم على الهجرة العشوائية، ويتضمن معلومات شخصية عن المتقدم وأسرته.

الصور: يجب تقديم صورتين حديثة للمتقدم وزوجته وأطفاله، بحجم 2x2بوصة، وخلفية بيضاء.

جواز السفر: يجب تقديم نسخة من جواز سفر ساري المفعول للمتقدم وزوجته وأطفاله.

شهادة الميلاد: يجب تقديم نسخة من شهادة ميلاد سارية المفعول للمتقدم وزوجته وأطفاله.

شهادة الزواج: يجب تقديم نسخة من شهادة زواج سارية المفعول للمتقدم وزوجته.

شهادة الطلاق: يجب تقديم نسخة من شهادة طلاق سارية المفعول للمتقدم إذا كان مطلقًا.

شهادة وفاة الزوج/الزوجة: يجب تقديم نسخة من شهادة وفاة الزوج/الزوجة إذا كان المتقدم أرملًا أو أرملة.

شهادة الميلاد الأمريكية: يجب تقديم نسخة من شهادة ميلاد أمريكية لأحد أفراد الأسرة إذا كان لدى المتقدم أحد أفراد الأسرة المولودين في الولايات المتحدة.

الاستعلام عن الهجرة العشوائية لأمريكا 2023

كما يمكن زيارة الرابط التالي للتقدم للهجرة العشوائية لأمريكا 2023 وملء البيانات (usvisas.state.gov).

وبعد ذلك اتبع الخطوات الواردة في قسم إجراءات تأشيرات الهجرة التعددية.

كذلك يمكن التحقق من وضع طلب تأشيرة الهجرة العشوائية لأمريكا.

يمكنك معرفة المزيد حول إجراءات المقابلة على موقع usvisas.state.gov

ويبقى الاستعلام عن نتائج القرعة الأمريكية (اللوتري ) مفتوحا حتى يوم 30 سبتمبر من 2024 على موقع الهجرة العشوائية.