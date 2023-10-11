الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط موقع اللوتري الامريكي وكيفية التسجيل في القرعة

قرعة أمريكا
قرعة أمريكا

ارتفعت معدلات البحث عبر محرك "جوجل" عن موقع اللوتري الامريكي و كيفية التسجيل عليه، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن موعد بدء التسجيل في قرعة الهجرة الأمريكية العشوائية يوم 5 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 8 نوفمبر المقبل، ويمثل هذا الإعلان فرصة للأفراد الراغبين في الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

شروط التسجيل في قرعة أمريكا

يبحث المواطنون الراغبون في التسجيل على موقع اللوتري الامريكي عن شروط التسجيل، لذا يقدم "الدستور" شرحًا مفصلًا للشروط التي يجب أن تتوافر لدى المتقدمين وهي: 

-يجب أن يكون المتقدم أكبر من 18 سنة.

- يجب أن يكون لديه جواز سفر ساري.

-يجب أن يكون المتقدم من مكان في بلد مسموح له بالمشاركة.

- خبرة لا تقل عن سنتين خلال الخمس سنوات السابقة مع تقديم ما يثبت ذلك لأصحاب المهن والحرف.

-يجب أن يكون حاصلًا على تعليم ثانوي أو ما يعادله على الأقل.

‏- شهادة إنهاء الخدمة العسكرية أو شهادة تأجيل الخدمة هذا بالنسبة للأشخاص الذين تعد الخدمة العسكرية إلزامية في بلدانهم.

-تقديم صورة شخصية مقاس 600 * 600 بكسل، كما يجب أن تلبي الصورة المقدمة كافة مواصفات الصورة المطلوبة للتقديم اللوتري أمريكا.

-يجب تدوين كل المعلومات كما هي موجودة في الأوراق الرسمية دون أي تغيير في استمارة هجرة أمريكا.

اللوتري الأمريكي.. رابط التقديم فى الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

 

كيف يمكنني التقديم على اللوتري الامريكي ؟

يمكن للراغب في التقديم على اللوتري الامريكي الدخول عبر الرابط المخصص الذي توفره وزارة الخارجية الأمريكية (للدخول على موقع اللوتري الامريكي اضغط هنا )، ثم بعد ذلك اتباع الخطوات الموجودة لإكتمال عملية التسجيل في قرعة امريكا لعام 2024. 

ويجب على المتقدم على اللوتري الامريكي قراءة وفهم الشروط جيدًا والتحقق من المتطلبات المحددة للقرعة الحالية.

اللوتري الأمريكي قرعة أمريكا الهجرة الأمريكية العشوائية قرعة الهجرة الأمريكية وزارة الخارجية الامريكية

مواد متعلقة

اللوتري الأمريكي.. رابط التقديم فى الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

الهجرة العشوائية لأمريكا.. كل ما تريد معرفته عن اللوتري 2024

الأوراق اللازمة للتقديم في اللوتري الأمريكي 2024.. تعرف على الشروط

الأكثر قراءة

"الدستور" ينشر التفاصيل الكاملة لتنفيذ مبادرة خفض الأسعار

الأهلى يكثف مفاوضاته لضم أسامة جلال لاعب بيراميدز

"مكنتش بحبها".. اعترافات صادمة لقاتل ابنته بالطالبية

أسباب انتشار حشرة البق وكيفية التخلص منها بطرق بسيطة

بين الكبار.. الأهلى يحتل المركز الخامس عالميًا فى تصنيف سبتمبر للفرق

“الصحة” ترد على تحذيرات الذهاب للمستشفيات المتداولة عبر "فيس بوك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

القس. رفعت فكرى

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.. ومائة عام من الإيثار والعطاء!!

عبد الرحيم طايع

فى مديح العامية المصرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى

جبهة جديدة أم إلهاء.. هل سيدخل حزب الله على خط الحرب مع إسرائيل؟

إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين فى اشتباكات جارية فى زيكيم بغلاف غزة