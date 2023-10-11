رابط موقع اللوتري الامريكي وكيفية التسجيل في القرعة

ارتفعت معدلات البحث عبر محرك "جوجل" عن موقع اللوتري الامريكي و كيفية التسجيل عليه، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن موعد بدء التسجيل في قرعة الهجرة الأمريكية العشوائية يوم 5 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 8 نوفمبر المقبل، ويمثل هذا الإعلان فرصة للأفراد الراغبين في الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

شروط التسجيل في قرعة أمريكا

يبحث المواطنون الراغبون في التسجيل على موقع اللوتري الامريكي عن شروط التسجيل، لذا يقدم "الدستور" شرحًا مفصلًا للشروط التي يجب أن تتوافر لدى المتقدمين وهي:

-يجب أن يكون المتقدم أكبر من 18 سنة.

- يجب أن يكون لديه جواز سفر ساري.

-يجب أن يكون المتقدم من مكان في بلد مسموح له بالمشاركة.

- خبرة لا تقل عن سنتين خلال الخمس سنوات السابقة مع تقديم ما يثبت ذلك لأصحاب المهن والحرف.

-يجب أن يكون حاصلًا على تعليم ثانوي أو ما يعادله على الأقل.

‏- شهادة إنهاء الخدمة العسكرية أو شهادة تأجيل الخدمة هذا بالنسبة للأشخاص الذين تعد الخدمة العسكرية إلزامية في بلدانهم.

-تقديم صورة شخصية مقاس 600 * 600 بكسل، كما يجب أن تلبي الصورة المقدمة كافة مواصفات الصورة المطلوبة للتقديم اللوتري أمريكا.

-يجب تدوين كل المعلومات كما هي موجودة في الأوراق الرسمية دون أي تغيير في استمارة هجرة أمريكا.

كيف يمكنني التقديم على اللوتري الامريكي ؟

يمكن للراغب في التقديم على اللوتري الامريكي الدخول عبر الرابط المخصص الذي توفره وزارة الخارجية الأمريكية (للدخول على موقع اللوتري الامريكي اضغط هنا )، ثم بعد ذلك اتباع الخطوات الموجودة لإكتمال عملية التسجيل في قرعة امريكا لعام 2024.

ويجب على المتقدم على اللوتري الامريكي قراءة وفهم الشروط جيدًا والتحقق من المتطلبات المحددة للقرعة الحالية.