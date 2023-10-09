الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اللوتري الأمريكي.. رابط التقديم فى الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

اللوتري الامريكى
اللوتري الامريكى

يبحث الكثيرون حول العالم عن رابط التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا 2024، حيث أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن فتح الباب للتقديم للوتري لعام 2024.

الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

يبحث الكثيرون عن طرق مخفضة التكاليف للسفر والعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر برنامج اللوتري أو الهجرة العشوائية من أنسب هذه الطرق، ويتم توضيح كافة الشروط والأوراق المطلوبة من خلال رابط التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا 2024.

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رابط تقديم اللوتري 2024 وشروط القبول في الهجرة العشوائية الأمريكية

رابط التقديم فى الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 

وقانون الهجرة العشوائية أنشأته وزارة الهجرة في الولايات المتحدة عام 1990 حيث أنشأ القانون برنامج تأشيرة التنوع (DV)، والذي يوفر ما يصل إلى 55000 تأشيرة هجرة من خلال الاختيار العشوائي. 

ويسمح البرنامج للأفراد من البلدان ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة؛ للدخول للحصول على فرصة للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة هجرة للولايات المتحدة.

ويمكن للأفراد المؤهلين تقديم طلب على الرابط التالي  وذلك خلال فترة التسجيل المحددة في أكتوبر / نوفمبر من كل عام.

ووفقا للسفارة الأمريكية بالقاهرة يجب أن يكون لدى المشاركين رقم التأكيد الخاص بهم للوصول إلى المعلومات من خلال التحقق من حالة الدخول على رابط التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا 2024.

 وهذا هو الرابط الوحيد الذي يتم فيه إخطار الداخلين إلى تأشيرة التنوع باختيارهم، وتقديم إرشادات حول كيفية متابعة طلباتهم، و إخطارهم بتاريخ ووقت مقابلة تأشيرة الهجرة الخاصة بهم. 

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الهجرة العشوائية لأمريكا.. كل ما تريد معرفته عن اللوتري 2024

مقابلة تأشيرة الهجرة العشوائية لأمريكا

في البداية وبعد التقديم، يتلقى المتقدم إشعار بموعد مقابلة التأشيرة الخاصة بك، ويكون ذلك من خلال رابط التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا.

ويجب على الأشخاص الذين تم اختيارهم للحصول على تأشيرة التنوع إحضار جميع المستندات المطلوبة لمقابلتهم.

كما يجب تحديد  موعدًا لإجراء فحص طبي مع سفارة الولايات المتحدة أو قنصليتها أو مكتبها الذي يقدم خدمات قنصلية لطبيب معتمد قبل 15 يومًا على الأقل من مقابلة التأشيرة.

في نهاية مقابلة تأشيرة الهجرة الخاصة بك، سيخبرك الموظف القنصلي ما إذا كان طلب التأشيرة قد تمت الموافقة عليه أو رفضه.

إذا تمت الموافقة على تأشيرتك، فسيتم إخطارك كيف ومتى سيتم إعادة جواز سفرك وتأشيرتك إليك، وذلك من خلال رابط التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا.

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