الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رابط تقديم اللوتري 2024 وشروط القبول في الهجرة العشوائية الأمريكية

الخارجية
الخارجية

يبحث العديد من المواطنين عن رابط تقديم اللوتري 2024 حيث كثر البحث فى المحرك الأول على جوجل عن رابط تقديم اللوتري 2024 فى هذا السياق ترصد الدستور كل التفاصيل عن رابط تقديم اللوتري 2024، عن هذا الرابط أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في إعلانها حول فتح باب التسجيل لبرنامج الهجرة إلى الولايات المتحدة لعام 2024، أنها ستستقبل ما يصل إلى 55 ألف طلب من مختلف الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط.

رابط تقديم اللوتري 2024

وعن التقديم قالت وزارة الخارجية أيضًا خلال بيانات صحفية لها إن تمنح هذه الفرصة فائزين البرنامج فرصة الحصول على بطاقة الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، المعروفة بـ "كارت الجرين كارد" حيث  ستستقبل ما يصل إلى 55 ألف طلب من مختلف الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط. وتمنح هذه الفرصة فائزين البرنامج فرصة الحصول على بطاقة الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، المعروفة بـ “كارت الجرين كارد” من هنا.

الأوراق اللازمة للتقديم في اللوتري الأمريكي 2024.. تعرف على الشروط

رابط التقديم في اللوتري الأمريكي 2024 .. وشروط التسجيل

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شروط التقديم في اللوتري 2024

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن الشروط الواجب توافرها عن التقديم في اللوتري 2024 وهى كالتالى: 

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_أن يكون مكان الولادة في بلد مسموح له بالمشاركة.
_أن يكون المتقدم بطلب للحصول على طلب الهجرة أكبر من 18 سنة.
_أن يكون حاصلا على تعليم ثانوي أو ما يعادله على الأقل.
_أن يكون لديه جواز سفر ساري.
_تسجيل طلب واحد فقط بنفس المعلومات.
_خبرة لا تقل عن سنتين خلال الخمس سنوات السابقة مع تقديم ما يثبت ذلك لأصحاب المهن والحرف.
_‏شهادة إنهاء الخدمة العسكرية أو شهادة تأجيل الخدمة هذا بالنسبة للأشخاص الذين تعد الخدمة العسكرية إلزامية في بلدانهم.
_تقديم صورة شخصية مقاس 600 * 600 بكسل، كما يجب أن تلبي الصورة المقدمة كافة مواصفات الصورة المطلوبة للتقديم اللوتري أمريكا.
_يجب تدوين كل المعلومات كما هي موجودة في الأوراق الرسمية دون أي تغيير في استمارة هجرة أمريكا.

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