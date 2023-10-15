خطوة بخطوة.. تقديم الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2024 بالتفصيل

على مدار شهر أكتوبر يتوالي تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 عبر موقع الهجرة الأمريكية الرسمي 2023، حيث يتم تقديم الهجرة العشوائية إلى أمريكا من خلال برنامج تأشيرات التنوع DV، والذي يوفر ما يصل إلى 55000 تأشيرة هجرة من خلال الاختيار العشوائي.

موعد تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

بدأ التقديم على الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2024 في يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، ويستمر حتى يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 عبر موقع الهجرة الأمريكية الرسمي 2023، ولن تقبل وزارة الخارجية الأمريكية التقديم المتأخر.

شروط تقديم الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2024

لكي تكون مؤهلًا للتقديم على الهجرة العشوائية إلى أمريكا، يجب عليك استيفاء الشروط التالية:

أن تكون مواطنًا من أحد البلدان المؤهلة.

أن تكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن تكون قادرًا على القراءة والكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية بشكل أساسي.

اقرأ ايضا

لينك تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2023

للتقديم على الهجرة العشوائية إلى أمريكا، اتبع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع الهجرة الأمريكية الرسمي 2023 على الإنترنت.

قم بإنشاء حساب وادخل المعلومات الشخصية الخاصة بك.

قم بإنشاء ملف تعريف DV الخاص بك.

قم بتحميل صورك الشخصية.

قم بدفع رسوم التقديم.

الرسوم

تبلغ رسوم تقديم الهجرة العشوائية إلى أمريكا 330 دولارًا أمريكيًا.

نتيجة الهجرة العشوائية لامريكا 2024

سيتم الإعلان عن نتائج قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا في شهر مايو 2024، إذا تم اختيارك، فسيتم إرسال رسالة إلكترونية إليك مع تعليمات حول كيفية متابعة طلبك.

المستندات المطلوبة

إذا تم اختيارك للهجرة العشوائية إلى أمريكا، فستحتاج إلى تقديم مجموعة من المستندات إلى مركز التأشيرات الوطني (NVC) تتضمن هذه المستندات ما يلي:

نسخة من جواز سفرك الحالي.

نسخة من شهادة ميلادك.

نسخة من شهادة زواجك أو طلاقك.

نسخة من شهادة ميلاد أطفالك.

نموذج I-134، تعهد مالي من فرد أو كيان مؤهل.

نصائح للتقديم على الهجرة العشوائية إلى أمريكا

فيما يلي بعض النصائح للمساعدة في زيادة فرصك في الفوز في قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا:

قم بإنشاء ملف تعريف DV الخاص بك في أقرب وقت ممكن.

استخدم صورًا شخصية عالية الجودة.

قم بدفع رسوم التقديم في الوقت المحدد.

تأكد من استيفاء جميع الشروط.