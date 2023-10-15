الأحد 15 أكتوبر 2023
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شروط الهجرة إلى أستراليا ومميزات الحصول على التأشيرة

الهجرة إلى أستراليا
الهجرة إلى أستراليا

يسعى الكثير من الشباب للهجرة إلى أستراليا، ويمكن من خلال موقع الخارجية الأسترالية معرفة جميع المعلومات الخاصة بالهجرة إلى أستراليا وكيف تنجح في الحصول على التأشيرة.

شروط الهجرة إلى أستراليا

حددت الخارجية الأسترالية شروط الهجرة إلى أستراليا، وهي أن يكون لديك مهنة ذات صلة من قائمة المهن الماهرة والمؤهلة، للحصول على تقييم مناسب للمهنة، تلبية علامة اجتياز اختبار النقاط 65 نقطة ويتم تقييمها على أساس الكفاءة في اللغة الإنجليزية، ويجب أن يكون عمرك أقل من 45 عامًا وقت الدعوة، وأن يكون لديك اللغة الإنجليزية المؤهلة.

وليس لديك أي ديون مستحقة للحكومة الأسترالية، تلبية المتطلبات الصحية، على استعداد لتوقيع بيان القيم الأسترالية، أن يتم دعوته للتقدم للحصول على التأشيرة أن يقدم EOI، يجب على مقدم الطلب تقييم المهنة من السلطة المدرجة مقابل الوظيفة المرشحة في القائمة ذات الصلة بالمهن المؤهلة. 

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الحصول على تأشيرة أستراليا 

توفر تأشيرة أستراليا ويستطيع من خلالها الشباب الهجرة إلى أستراليا لما تمنحه العديد من المزايا حيث يمكنك البقاء في أستراليا إلى أجل غير مسمى، العمل والدراسة في أستراليا، التسجيل في ميد كير مخطط أستراليا للرعاية والنفقات المتعلقة بالصحة، رعاية الأقارب المؤهلين للحصول على الإقامة الدائمة، السفر من وإلى استراليا لمدة خمس سنوات، التقدم بطلب للحصول على الجنسية الأسترالية إذا كانت مؤهلة، يمكنك اضافة الزوج/ الزوجة والأبناء في طلبك.

ويوفر موقع سفارة استراليا في مصر رابط لمعرفة الاستفسارات الخاصة بالتأشيرات والهجرة، عن طريق الرابط التالي: 

[email protected]،

 ويمكن للراغبين في الاستفسار عن تأشيرة أستراليا من أجل الهجرة عليه الاتصال بالأرقام التالية:

6666 2770 02  ، أو إرسال فاكس الخاص بالتأشيرات والهجرة على رقم 6648 2770 02

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