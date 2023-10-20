الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لينك تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 وتكاليف التقديم

الهجرة العشوائية
الهجرة العشوائية

يستمر تقديم طلبات الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 والتي سيتم الإعلان عن نتائجها والفائز بها في 8 مايو من العام المقبل، وذلك بعد تصفية طلبات الهجرة العشوائية لامريكا 2023 من الطلبات التي لم ينطبق عليها الشروط والتي أعلنتها سفارة أمريكا عبر موقعها، وتعرضها الدستور في التقرير التالي. 

متى يبدأ التسجيل في اللوتري الأمريكي؟

بدأ التسجيل في اللوتري الأمريكي في 4 أكتوبر 2023، وتستمر حتى 7 نوفمبر 2023، يمكن للأشخاص من الدول المؤهلة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة هجرة إلى الولايات المتحدة من خلال برنامج التنوع (DV).https://eg.usembassy.gov/

ومن شروط تقديم الهجرة لأمريكا، أن تكون مولودًا في بلد مؤهل ومن ضمن هذه الدول مصر، أن تتمتع بمستوى تعليمي ثانوي أو أعلى، أن يكون لديك مهارات مهنية محددة، أن تكون قادرًا على دعم نفسك ماليًا في الولايات المتحدة.

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ماهي تكاليف الهجرة العشوائية لامريكا 2023؟

لكي تتمكن من تسجيل طلب الهجرة العشوائية لامريكا 2023، قم بإنشاء حساب على موقع DVlottery.state.gov، املأ نموذج DS-5501، قم بتحميل صورة حديثة لك، اطبع نموذج DS-5501 وصورتك.

وتبلغ تكاليف الهجرة العشوائية لامريكا 2023 330 دولار وهي قيمة رسوم تقديم الهجرة العشوائية لامريكا، ولابد عن ملأ استمارة تقديم الهجرة لامريكا تأكد من أن جميع المعلومات التي تقدمها دقيقة لأن أي أخطاء في طلبك قد تؤدي إلى استبعاد،  واستخدم صورة حديثة لك ومشابهة لصورتك في جواز سفرك.

وسيتم الإعلان عن نتائج قرعة الهجرة العشوائية لعام 2025 في 8 مايو 2024، إذا فزت في القرعة، فسيتم اخطارك عبر البريد الإلكتروني، إذا فزت في القرعة، فستحتاج إلى متابعة إجراءات التقديم للحصول على تأشيرة هجرة. 

وتشمل هذه الإجراءات مقابلة شخصية في سفارة أو قنصلية الولايات المتحدة في بلدك، تقديم المستندات الداعمة، مثل جواز السفر، وشهادة الميلاد، وإثبات التعليم أو المهارات المهنية، اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية.

 

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دليل اللوتري 2023.. كل ما تريد معرفته عن تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

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