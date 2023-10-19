تبحث شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في الهجرة إلى كندا بطرق آمنة وموثوقة للوصول إلى هناك، معرفة خطوات التقديم في الهجرة إلى كندا والأوراق المطلوبة عبر جوجل، فكندا تعد واحدة من الدول الرائدة التي يفضلها الأشخاص الذين يرغبون في الهجرة، سواء للعمل أو للدراسة أو الهجرة الدائمة وتأسيس حياة هناك.

خطوات التقديم في الهجرة إلى كندا والأوراق المطلوبة

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير مزايا الهجرة لكندا، وخطوات التقديم في الهجرة لكندا 2023، والوثائق المطلوبة للتقديم.

تعتبر كندا وجهة مناسبة لهؤلاء الراغبية في الهجرة من العرب بسبب احترامها للثقافات العربية والقوانين التي تحمي من التمييز العنصري والتنمر. بالإمكان العيش في كندا بسلام وسعادة بفضل هذا التوجه المتسامح والمحترم تجاه الأشخاص من جميع الخلفيات الدينية والعرقية.

مزايا الهجرة لكندا

المهاجرون إلى كندا يحصلون على العديد من المزايا، بما في ذلك الإقامة الدائمة في كندا، حق العمل والدراسة في كندا، حق الإقامة في كندا مع العائلة، وحق الحصول على الجنسية الكندية بعد 5 سنوات من الإقامة الدائمة.

خطوات التقديم في الهجرة لكندا 2023

يولي الدستور اهتمامًا كبيرًا لتوفير جميع الخدمات الإخبارية التي يبحث عنها الأفراد عبر محركات البحث، وفي السطور التالية، نستعرض لمن يرغبون في الهجرة إلى كندا جميع الخطوات اللازمة لتقديم طلباتهم عبر الموقع الرسمي للهجرة إلى كندا.

يمكن لأولئك الذين يرغبون في الهجرة إلى كندا تقديم طلباتهم عن طريق زيارة الموقع الرسمي للهجرة الكندية واتباع الخطوات التالية:

فتح حساب إلكتروني على الموقع الرسمي للهجرة إلى كندا من ( هنــــــــــــــــا). ملء طلب الهجرة وتقديمه. دفع رسوم الهجرة. حضور مقابلة شخصية مع دائرة الهجرة الكندية في السفارة الكندية في مصر. تقديم الوثائق المطلوبة للتقديم في الهجرة إلى كندا.

الوثائق المطلوبة للهجرة إلى كندا

وفق موقع الهجرة الكندي فإن أوراق المطلوبة تختلف حسب الهجرة المراد التقدم إليه، سواء كان ذلك للدراسة أو العمل أو برامج المعايشة والتطوع أو برنامج العمالة الماهرة أو برنامج الأسرة، بالإضافة إلى برنامج النقاط. ومع ذلك، هناك بعض الوثائق المشتركة المطلوبة وهي كما يلي:

جواز السفر ساري

شهادة الميلاد

شهادة الزواج أو الطلاق (إن وجد)

شهادة الميلاد للأطفال (إن وجد)

شهادة التعليم

شهادة خبرة العمل

شهادة اللغة

وسيرة ذاتية في حال تقدم للعمل.

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تكلفة الهجرة إلى كندا

تختلف أيضًا حسب البرنامج المراد التقدم إليه. على سبيل المثال، تشمل التكلفة رسوم الهجرة التي تبلغ 150 دولار كندي، رسوم اختبار اللغة التي تبلغ 200 دولار كندي، رسوم تقييم الشهادة التي تبلغ 100 دولار كندي، ورسوم معالجة الطلب التي تبلغ 700 دولار كندي (خاصة ببرنامج Express Entry).