يجيب الدستور من خلال التقرير عن تساؤل المواطنين عن آخر موعد للتقديم في الهجرة غير الشرعية لأمريكا 2023 والذي يحظى بنسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عقب فتح وزارة الخارجية الأمريكية باب التقديم والحصول على اللوتري الأمريكي 2023.



آخر موعد للتقديم في الهجرة غير الشرعية لأمريكا 2023

تغلق وزارة الخارجية الأمريكية باب استقبال طلبات الحصول على اللوتري الأمريكي للعام الحالي يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر المقبل 2023 والذي يعد آخر موعد للتقديم في الهجرة غير الشرعية لأمريكا 2023 حيث يتم تعليق الموقع الالكتروني المخصص لاستقبال طلبات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من سكان دول القارة الأفريقية.

بدأ قانون الهجرة بأمريكا USA في عام 1990 ببرنامج تأشيرة التنوع DV والذي يوفر نحو 55000 تأشيرة هجرة بالاختيار العشوائي أي بنظام إجراء القرعة حيث يسمح هذا القانون لمواطني البلدان ذات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لشروط محددة تم اختيارها بعناية فائقة.







كيفية التقديم في اللوتري الأمريكي 2023

يستطيع المصريون الراغبون في التقديم للحصول على اللوتري الأمريكي 2023 من خلال الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية خلال الفترة الزمنية المحددة وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإدخال البيانات اللازمة وإتباع الخطوات الإلكترونية المطلوبة وهى كما يلي:-

الدخول عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة التقديم في اللوتري الأمريكي.

تسجيل بيانات الشخص الراغب في التقديم بدقة.

تحديد الجنسية والمؤهل الدراسي.

ذكر البلد التي ولد فيها الشخص الراغب في التقديم.

اختيار النوع والدين.

تحميل صورة شخصية حديثة بدون أي تغيير في لون البشرة أو الملامح أو لون العين.

تسجيل تاريخ الميلاد بدقة.

الضغط على كلمة حفظ الطلب.

شروط الحصول على اللوتري الأمريكي 2023

أن يكون جواز السفر الخاص بالمتقدم ساري.

أن يكون قد تخطى سن ال 18 سنة.

أن يكون مكان الولادة في بلد مسموح له بالمشاركة.

توضيح الحالة الاجتماعية.

الوصول إلى حد أدنى من التعليم المطلوب.

تقديم المعلومات الصحيحة.

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