ننشر لكم رابط حجز كراسة شروط مشروعات الإسكان الاجتماعى المتميز “سكن مصر - جنة”، حيث يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث العالمي “جوجل”، حيث حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مقدمات حجز شقق الطرح الجديد، طبقًا لآلية الحجز الفوري وأنظمة السداد.

رابط حجز كراسة شروط مشروعات الإسكان الاجتماعي المتميز “سكن مصر - جنة”

وفي هذا الإطار، أوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان رسمي من خلال الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث من المقرر بدء الحجز من يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر الجاري، وحتى يوم الثلاثاء 14 نوفمبر القادم، وذلك من خلال الرابط الرسمي التالي:

https://mhuc.gov.eg/.

مقدم حجز شقق الإسكان الإجتماعي 2023

وفي السطور التالية نعرض لكم مقدم حجز شقق الإسكان الاجتماعى للطرح الجديد، جاءت علي النحو التالي:

• الإسكان المتميز مقدم حجز 25 ألف جنيه

• سكن مصر مقدم الحجز بقيمة 50 ألف جنيه.

• جنة مقدم الحجز 100 ألف جنيه.

نظام سداد شقق الإسكان الإجتماعي 2023

وعلى مستوى نظام السداد يتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0،5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصص، ويتم سداد 5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام، وسداد 5 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات)، محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % + 0،5 % مصاريف تحصيل)، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.

أماكن طرح شقق الإسكان الإجتماعي 2023

وفي هذا الصدد، أوضحت الوزارة الشقق فى عدد من المدن الجديدة وتوزيعها كالآتي:

• مدينة رشيد الجديدة 144 شقة.

• المنصورة الجديدة 288 شقة.

• مدينة ناصر غرب أسيوط 192 شقة.

• غرب قنا 144 شقة.

• ملوي الجديدة 148 شقة.

• الشقق عن الحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص.

شروط التقديم لشقق الإسكان الإجتماعي 2023

وفي سياق متصل، نقدم للمواطنين شروط التقديم لشقق الإسكان الإجتماعي 2023، وهي كما يلي:

الشرط الأول: أن يكون شخصًا طبيعيا وله أهلية التصرف.

الشرط الثاني: ألا تقل سنه عن 21 عامًا عند التقديم.

الشرط الثالث: يجوز التخصيص لشخص بصفته وليًّا على قاصر.

الشرط الرابع: فى حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهم.

الشرط الخامس: يتم التعامل طبقًا للأسعار المعتمدة من اللجان المختصة بالتسعير.

الشرط السادس: شراء كراسة الشروط مدرج بها استمارة الحجز من جهاز المدينة وفقا للوحدات التي سيتم إعلانها.

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