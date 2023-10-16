طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 الفوري وأماكن شراء كراسة الشروط

تصدر رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 قائمة بحث الكثير من المصريين خلال الفترة الجارية، بالتزامن مع إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح وحدات سكنية بأنظمة سداد ميسرة بمشروعات الإسكان المتميز ذى طابع ساحلي وسكن مصر وجنة في 5 مدن.

حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2023 بداية من يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر الجاري، وحتى يوم الثلاثاء 14 نوفمبر المقبل.

وأوضحت الوزارة أن الوحدات السكنية ضمن مشروعات الإسكان المتميز ذى طابع ساحلي، وسكن مصر، وجنة، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة.

شقق الإسكان الاجتماعي المتميز 2023 وسكن مصر وجنة

أماكن حجز شقق الإسكان الاجتماعي المتميز

وقال المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الوحدات السكنية المطروحة في المدن التالية:-

مدينة المنصورة الجديدة 288 شقة.

مدينة ناصر غرب أسيوط 192 شقة.

مدينة رشيد الجديدة 144 شقة.

مدينة ملوي الجديدة 148 شقة.

مدينة غرب قنا 144 شقة.

مقدم حجز الإسكان المتميز

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن مقدم حجز شقق الإسكان ضمن مشروعات الإسكان المتميز ذى طابع ساحلي، وسكن مصر، وجنة، كالتالي:

مقدم حجز شقق الإسكان المتميز 25 ألف جنيه.

مقدم حجز شقق سكن مصر بقيمة 50 ألف جنيه.

مقدم حجز شقق جنة 100 ألف جنيه.

شقق الإسكان الاجتماعي المتميز 2023 وسكن مصر وجنة

شقق الإسكان الاجتماعي المتميز 2023 وسكن مصر وجنة

شقق الإسكان الاجتماعي المتميز 2023 وسكن مصر وجنة

شقق الإسكان الاجتماعي المتميز 2023 وسكن مصر وجنة

شقق الإسكان الاجتماعي المتميز 2023 وسكن مصر وجنة

شقق الإسكان الاجتماعي المتميز 2023 وسكن مصر وجنة

أماكن حجز كراسة الشروط

وحددت وزارة الإسكان أماكن حجز وشراء كراسة الشروط بالوحدات السكنية المطروحة بالمشروعات، داخل جهاز المدينة المختص، والتي تتضمن مدن (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوى الجديدة).

وأوضحت الوزارة أن جهاز المدينة هو المختص بإعداد البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة لإدراجها بكراسة الشروط.

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