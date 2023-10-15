الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| وزير الخارجية الأمريكى: معبر رفح "سيُفتح".. وبدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شهدت الساعات القليلة الماضية، تنوعًا في الأخبار ما بين عالمية وسياسية واقتصادية ورياضية وغيرها. يرصدها "الدستور" في نشرة أخبار “لا يفوتك هذا المساء” والتي جاءت كالتالي:

لا يفوتك هذا المساء| التطورات فى غزة تصدرت مباحثات مصر وتركيا.. والزمالك يعلن إجراءات حضور الجمعية العمومية للانتخابات

بعد زيارته إلى مصر.. وزير الخارجية الأمريكي: معبر رفح "سيُفتح"

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، أنه واثق من أن المساعدات الإنسانية ستعبر من مصر إلى غزة التي تتعرض لقصف بلا هوادة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو الشرط الذي وضعته القاهرة لإتاحة خروج الرعايا الأمريكيين من القطاع عبر معبر رفح، للمزيد اضغط هنا.

 

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

حددت وزارة الإسكان مقدمات حجز شقق الطرح الجديد سكن مصر وجنة والإسكان المتميز وفقًا لآلية الحجز الفوري، الذي يبدأ اليوم الأحد 15 أكتوبر وحتى 14 نوفمبر المقبل، للمزيد اضغط هنا.

 

تشريد أكثر من 1.2 مليون.. وتدمير ألف وحدة سكنية و14 مركزًا طبيًا فى غزة

أعرب السفير الفلسطينى لدى القاهرة، دياب اللوح، عن شكره الرئيس عبدالفتاح السيسى على جميع الجهود التى تبذل من دعم وإسناد القضية الفلسطينية، خاصة فى ظل هذه الظروف العصيبة، للمزيد اضغط هنا.

 

بعد أن أعادت لطيفة نشرها.. منصات عالمية تحذف أغنية "إلى طغاة العالم"

قامت بعض منصات السوشيال ميديا ومواقع الأغاني العالمية، بحذف أغنية "إلى طغاة العالم" التي غنتها النجمة لطيفة  منذ سنوات، وهى قصيدة للشاعر أبوالقاسم الشابي، وألحان جمال سلامة، للمزيد اضغط هنا.

 

يورو 2024: منتخب سويسرا يفرض التعادل على بيلاروسيا.. والتشيك يفوز على جزر فاروه

 

خطف منتخب سويسرا نقطة التعادل من ضيفه بيلاروسيا بعدما انتهت المباراة التي جمعتهما بنتيجة هدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالمجموعة التاسعة بتصفيات كأس أمم أوروبا “يورو 2024”، للمزيد اضغط هنا.

لا يفوتك هذا المساء وزير الخارجية الامريكي معبر رفح أنتوني بلينكن سكن مصر جنة

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