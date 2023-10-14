لا يفوتك هذا المساء| التطورات فى غزة تصدرت مباحثات مصر وتركيا.. والزمالك يعلن إجراءات حضور الجمعية العمومية للانتخابات

شهدت الساعات القليلة الماضية، تنوعًا في الأخبار ما بين عالمية وسياسية واقتصادية ورياضية وغيرها. يرصدها "الدستور" في نشرة أخبار “لا يفوتك هذا المساء” والتي جاءت كالتالي:

شكرى: التطورات في غزة استحوذت على جزء كبير من المباحثات مع وزير خارجية تركيا

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن التطورات الحالية في قطاع غزة استحوذت على جزء كبير من المباحثات مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مشيرًا إلى وجود رؤية مشتركة لأهمية العمل على تجاوز الآثار الإنسانية في غزة وأهمية احتواء هذا الصراع واحترام عدم تعرض المدنيين للخطر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزير شكري، اليوم السبت، مع وزير الخارجية التركي في ختام مباحثاتهما بالقاهرة.

لمعرفة التفاصيل اضغط هنا

لاعبو المؤسسات العسكرية الرياضية يحصدون المراكز الأولى بالبطولة الأفريقية للرماية

شارك 23 لاعبا ولاعبة من أندية المؤسسات العسكرية ضمن تشكيل المنتخب المصرى للرماية والمكون من 45 لاعبا ولاعبة فى البطولة الأفريقية للرماية بمشاركة 250 لاعبا ولاعبة يمثلون 15 دولة، وتحصل لاعبى ولاعبات أندية المؤسسات العسكرية على 22 ميدالية متنوعة من إجمالى عدد (38) ميدالية حققها المنتخب المصرى للرماية.

وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على إستمرار دورها فى تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتاهيل كوادر رياضية من خيرة أبناء الشعب المصرى بالمؤسسات العسكرية الرياضية لرفع العلم المصرى عاليًا خفاقًا بمختلف المحافل الرياضية.

لمعرفة التفاصيل اضغط هنا

الزمالك يعلن إجراءات حضور الجمعية العمومية للانتخابات

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة عماد البناني المدير التنفيذي، بيانًا رسميًا بشأن إجراءات حضور الجمعية العمومية المقبلة المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجاري.

ومن المنتظر إجراء انتخابات داخل نادي الزمالك يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري، لتشكيل مجلس إدارة جديد لقيادة النادي في المرحلة المقبلة.

لمعرفة التفاصيل اضغط هنا

"ثعبان سام" كلمة السر فى إصابة 100 شخص من معازيم فرح بالتسمم فى العياط

دلت التحريات الأولية لرجال مباحث قسم شرطة العياط، في واقعة تعرض معازيم فرح العياط للتسمم إثر تناولهم حبوب الترمس في أحد حفلات الزفاف، أن هناك ثعبانًا بخ سمومه في وعاء الترمس، إضافة إلى أن الأوعية التي خُزن بها الترمس كانت غير نظيفة، وتم استعمالها من قبل في حفظ مبيدات بشرية.

وأشارت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، إلى أن عدد المصابين تجاوز الـ100 مصاب، علاوة على إصابة الفتاة التي أعدت الترمس للمعازيم، ونقلت للمستشفى في حالة خطرة.

لمعرفة التفاصيل اضغط هنا