السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الخارجية التركى: نرفض الاعتداءات على المدنيين وندعو لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية

وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إننا نتقاسم مع مصر موقفًا مشتركًا بشأن القضية الفلسطينية ونؤكد رفضنا للعنف ضد المدنيين، مؤكدًا أن تركيا تثمن دائمًا دور مصر في دعم القضية الفلسطينية.

 

وأضاف وزير الخارجية التركي، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي له، أننا نرفض الاعتداءات على المدنيين وندعو لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، كما أننا مهتمون بدور مصر في القضية الفلسطينية ونحن على تشاور دائم معها في هذا الشأن والمسألة الفلسطينية تلتحم فيها الآراء المصرية التركية، مؤكدًا أن الطائرات التركية وصلت العريش وبحثنا مع مصر سبل إمداد غزة بالمساعدات.
 

وأكد وزير الخارجية التركي أن هناك من يصور عمليات الانتقام الإسرائيلية على أنها ذات شرعية، ويمكن تحقيق السلام مع الفلسطينيين وليس مع أطراف إقليمية، داعيًا إلى ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

القضية الفلسطينية المدنيين دعم القضية إمداد غزة بالمساعدات

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