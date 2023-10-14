السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شكرى: مصر مستمرة فى العمل بكل جهد لإنهاء معاناة الفلسطينيين بغزة

وزير الخارجية المصري
وزير الخارجية المصري

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن التطورات الخاصة بغزة استحوذت على قدر كبير من الحديث مع وزير الخارجية التركي، وهناك رؤية مشتركة حول أهمية العمل على تجاوز الآثار الإنسانية بالغة الخطورة التي تحدث للفلسطينيين في غزة، وضرورة احتواء هذا الصراع، مؤكدًا أن مصر مستمرة في العمل بكل جهد من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وأضاف شكري، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي: إننا ننتهج سياسة قائمة على المبادئ بشكل ليس فيه أي ازدواجية أو تفرقة في إطار تطبيق الأحكام، وسنستمر في العمل لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد وزير الخارجية أنه يجب احترام القانون الدولي والإنساني في التعامل مع المدنيين بغزة.

الآثار الإنسانية الشعب الفلسطيني مصر الدولة الفلسطينية

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: 2269 شهيدًا وأكثر من 9814 مصابًا جراء العدوان الإسرائيلى

نبيل عمرو: مصر اتخذت موقفًا قويًا وصلبًا أحبط فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة

يسرى عمارة لـ"الشاهد": العدو ضرب المطار والطائرات المتواجدة به خلال النكسة

القاهرة الإخبارية: استـشهاد 15 كادرًا طبيًا وإصابة 27 آخرين منذ السبت الماضى

يسرى عمارة لـ"الشاهد": لم أخطط لدخول الكلية الحربية.. وأردت أن أصبح مهندسًا زراعيًا

جهاد الحرازين: الشعب الفلسطينى متمسك بأرضه ولن يتركها

نائب رئيس وزراء الأردن الأسبق: على الدبلوماسية العربية التحرك لدعم فلسطين

رياض منصور: لا يجب أن تسمح الإنسانية والأمم المتحدة بتكرار نكبة الشعب الفلسطينى

الأكثر قراءة

مصر تضع شرطًا للسماح بعبور الأجانب من غزة عبر معبر رفح

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

السكر بـ27 والأرز بـ20 جنيهًا.. أسعار السلع الأساسية بعد التخفيض

إلغاء المؤتمر الصحفى بين وزيرى خارجية مصر وألمانيا بناءً على طلب برلين

تحتفل غدا بزواجها من مجدي الهواري.. من هي الاستايلست دنيا عبد المعبود؟

مظاهرة ضخمة أمام BBC لدعم الشعب الفلسطينى (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 28 كادرًا طبيًا وتضرر 15 مستشفى جراء قصف الاحتلال على غزة

جيش الاحتلال: سنبدأ عملياتنا العسكرية البرية فى غزة فور سماح الوضع بذلك

"التعاون الخليجي": على المجتمع الدولي التدخل فورا لوقف الاستهداف الوحشي لأهالي غزة