شكرى: مصر مستمرة فى العمل بكل جهد لإنهاء معاناة الفلسطينيين بغزة

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن التطورات الخاصة بغزة استحوذت على قدر كبير من الحديث مع وزير الخارجية التركي، وهناك رؤية مشتركة حول أهمية العمل على تجاوز الآثار الإنسانية بالغة الخطورة التي تحدث للفلسطينيين في غزة، وضرورة احتواء هذا الصراع، مؤكدًا أن مصر مستمرة في العمل بكل جهد من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وأضاف شكري، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي: إننا ننتهج سياسة قائمة على المبادئ بشكل ليس فيه أي ازدواجية أو تفرقة في إطار تطبيق الأحكام، وسنستمر في العمل لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد وزير الخارجية أنه يجب احترام القانون الدولي والإنساني في التعامل مع المدنيين بغزة.