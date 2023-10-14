السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نبيل عمرو: مصر اتخذت موقفًا قويًا وصلبًا أحبط فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة

تغطية قناة القاهرة
تغطية قناة القاهرة الأخبارية للأحداث فى غزة

قال الدكتور نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني السابق، إنّ مصر اتخذت موقفًا قويًا وصلبًا أحبط مبدئيًا وربما إلى ما لا نهاية فكرة تهجير سكان قطاع غزة إلى الخارج.

الموقف المصري

وتابع وزير الإعلام الفلسطيني السابق، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية: "في اليوم الأول من الحرب دعا الاحتلال الإسرائيلي إلى التوجه لمعبر رفح، وهذا يعني بداية مخيمات فلسطينية خارج الوطن الفلسطيني"، مؤكدًا أن مصر اتخذت موقفًا جعلت الإسرائيليين يتراجعون ربما حتى إشعار آخر.

وأوضح وزير الإعلام الفلسطيني السابق أن التهجير انتقل من مصر وربما إلى الأردن، لو استطاع الإسرائيليون ذلك، إلى تهجير داخل القطاع، مؤكدًا أن هذا الأمر مأساة إنسانية، لأن التهجير داخل القطاع يعني نقل الفلسطينيين من بيوتهم، التي فيها الحد الأدنى لمقومات الحياة، إلى العراء، بحيث يموت الأطفال.

مصر قطاع غزة القاهرة الإخبارية الوطن الفلسطيني التهجير

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