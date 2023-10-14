السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لاعبو المؤسسات العسكرية الرياضية يحصدون المراكز الأولى بالبطولة الأفريقية للرماية

القوات المسلحة
القوات المسلحة

شارك 23 لاعبا ولاعبة من أندية المؤسسات العسكرية ضمن تشكيل المنتخب المصرى للرماية والمكون من 45 لاعبا ولاعبة فى البطولة الأفريقية للرماية بمشاركة 250 لاعبا ولاعبة يمثلون 15 دولة، وتحصل لاعبى ولاعبات أندية المؤسسات العسكرية على 22 ميدالية متنوعة من إجمالى عدد (38) ميدالية حققها المنتخب المصرى للرماية.

وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على إستمرار دورها فى تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتاهيل كوادر رياضية من خيرة أبناء الشعب المصرى بالمؤسسات العسكرية الرياضية لرفع العلم المصرى عاليًا خفاقًا بمختلف المحافل الرياضية.

كما نجح أربعة لاعبين فى حجز بطاقة التأهل المباشر لأولمبياد باريس 2024، حيث حقق المقدم / إبراهيم أحمد محمد لاعب نادى المؤسسة الرياضية بالهايكستب الميدالية الذهبية برماية البندقية (50 م)، وحققت النقيب / الزهراء شعبان معبد لاعب نادى المؤسسة الرياضية بالهايكستب الميدالية الذهبية
برماية البندقية (50 م)، كما نجح الملازم أول/ عمر أكيد محمد لاعب نادى المؤسسة الرياضية بالهايكستب الميدالية الذهبية برماية مسدس سريع (25 م)، كما حصد اللاعب / محمد حمدى السيد لاعب نادى طلائع الجيش الميدالية الذهبية برماية البندقية (10 م)، وبذلك يصبح عدد المتأهلين رسميًا لأولمبياد باريس 2024 من أندية المؤسسات العسكرية الرياضية (9) لاعب ولاعبة.

وقد قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة على الجهد المبذول فى تحقيق الإنجازات الرياضية فى كبرى المحافل الرياضية العالمية، مؤكدة حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة وقدوة لأجيال قادمة من الأبطال الرياضيين والشباب الذين ترعاهم القوات المسلحة كنموذج يُحتذى به لكل شباب الوطن.

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