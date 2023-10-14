السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"ثعبان سام" كلمة السر في إصابة 100 شخص من معازيم فرح بالتسمم في العياط

ثعبان
ثعبان

دلت التحريات الأولية  لرجال مباحث قسم شرطة العياط، في واقعة تعرض معازيم فرح العياط للتسمم إثر تناولهم حبوب الترمس في أحد حفلات الزفاف، أن هناك ثعبانًا بخ سمومه في وعاء الترمس، إضافة إلى أن الأوعية التي خُزن بها الترمس كانت غير نظيفة، وتم استعمالها من قبل في حفظ مبيدات بشرية.

وأشارت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إلى أن عدد المصابين تجاوز الـ100 مصاب، علاوة على إصابة الفتاة التي أعدت الترمس للمعازيم، ونقلت للمستشفى في حالة خطرة.

وكشفت التحريات أنه تم تماثل أكثر من 95 مصاب للشفاء، وخرجوا من المستشفى بالإضافة إلى نقل 5 حالات إلى معهد السموم، لاستكمال علاجهم، بعد تناولهم كميات كبيرة من الترمس أدت لإصابتهم بكمية كبيرة من السموم.

البداية عندما تقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغا يفيد بإصابة عدد كبير من معازيم فرح في أحد شوارع قرية السعودية التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة، عقب تناولهم الترمس، وجارٍ التحقيق في الواقعة.

إصابة معازيم 100 حالة تسمم حفل زفاف بمركز العياط مباحث الجيزة

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