شكرى: التطورات فى غزة استحوذت على جزء كبير من المباحثات مع وزير خارجية تركيا

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن التطورات الحالية في قطاع غزة استحوذت على جزء كبير من المباحثات مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مشيرًا إلى وجود رؤية مشتركة لأهمية العمل على تجاوز الآثار الإنسانية في غزة وأهمية احتواء هذا الصراع واحترام عدم تعرض المدنيين للخطر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزير شكري، اليوم السبت، مع وزير الخارجية التركي في ختام مباحثاتهما بالقاهرة.

ورحب شكري- في مستهل المؤتمر الصحفي- بنظيره التركي الذي يقوم حاليًا بزيارة هي الأولى إلى القاهرة منذ توليه مهام منصبه، وقال وزير الخارجية إن الوزير هاكان فيدان تشرف صباح اليوم باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي له.

وأضاف أنه عقد ونظيره التركي جلسة مباحثات ثنائية تبعتها جلسة موسعة، تم خلالها التأكيد من الجانبين على وجود إرادة سياسية للارتقاء بالعلاقات والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.