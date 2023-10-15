بعد أن أعادت لطيفة نشرها.. منصات عالمية تحذف أغنية "إلى طغاة العالم"

قامت بعض منصات السوشيال ميديا ومواقع الأغاني العالمية، بحذف أغنية "إلى طغاة العالم" التي غنتها النجمة لطيفة منذ سنوات عاما، وهي قصيدة للشاعر أبو القاسم الشابي، وألحان جمال سلامة.

وكانت لطيفة أعادت نشر الأغنية، بعد تصاعد أحداث غزة، وعلقت لطيفة على الفيديو الذي طرحته عبر غدد من وسائل التواصل الاجتماعى، قائلة:"حسبي الله ونعم الوكيل، ألا أيها الظالم المستبد... حبيب الظلام، عدو الحياة، سخرت بأنات شعب ضعيف... وكفك مخضوبة من دماه، وسرت تشوه سحر الوجود و تبذر شوك الأسى في رباه".

يذكر أن أغنية "إلى طغاة العالم" من كلمات أبو القاسم الشابي، ألحان جمال سلامة.

لطيفة أعلنت تضامنا الكامل مع الشعب الفلسطيني، وأشقائنا في غزة، لما يتعرضوا له من اعتداءات وتجاوزت إنسانية تقوم بها قوات الاحتلال.

جاء ذلك بالتزامن مع عدوان المحتل الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يقوم به من جرائم حرب فى حق المدنيين الفلسطينيين.

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، تواصلت رسائل الدعم من النجوم والنجمات للشعب الفلسطيني، كما تم إلغاء أو تأجيل عدد من الحفلات الغنائية والفعاليات الفنية تضامنًا مع فلسطين.

