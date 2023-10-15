بعد زيارته إلى مصر.. وزير الخارجية الأمريكى: معبر رفح "سيُفتح"

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، أنه واثق من أن المساعدات الإنسانية ستعبر من مصر إلى غزة التي تتعرض لقصف بلا هوادة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو الشرط الذي وضعته القاهرة لإتاحة خروج الرعايا الأمريكيين من القطاع عبر معبر رفح.

وقال بلينكن إن معبر "رفح سيفتح"، وهو الممر الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل بين قطاع غزة والعالم الخارجي.

وأضاف "إننا نضع مع الأمم المتحدة ومصر وإسرائيل آلية لايصال المساعدات لمن يحتاجون إليها"، فيما أولى قوافل المساعدات تنتظر في سيناء فتح المعبر.

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، في القاهرة أن حلفاء الولايات المتحدة العرب "متمسكون بألا يتسع نطاق النزاع مع إسرائيل" بعد جولة قام بها في ست دول عربية.

وقال قبيل مغادرته القاهرة في طريقه إلى إسرائيل "لا ينبغي أن يصب أحد الزيت على النار في مكان آخر"، فيما أثار القصف المتبادل على الحدود بين لبنان وإسرائيل مخاوف من أن تتحول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية إلى نزاع إقليمي. وأضاف أن الدول العربية التي زارها "تستخدم قنواتها الخاصة للتأكد من أن ذلك لن يحدث".